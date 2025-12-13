3-1. El Mallorca se da un festín a costa del Elche

El Mallorca se da un festín a costa del Elche, más concretamente de su portero, el ex del Barcelona Iñaki Peña, que a los 82 minutos, cuando todo pintaba al empate, regaló un balón absurdo que Mascarell convirtió en el 2-1. Luego Muriqi anotaría el tercero para confirmar una victoria que proyecta al equipo a posiciones más tranquilas de la clasificación.

La tarde empezó arrolladora. A los cinco minutos Virgili se quitó varios rivales de enmedio y sirvió a Morlanes, cuyo control maravilloso le permitió encarar a Iñaki Peña, al que batió por abajo con muchísima calidad. Un gol extraordinario para abrir el marcador y para encandilar a Son Moix con una jugada de caviar pura.

El 1-0 espoleó al Mallorca, que tuvo al Elche groggy, pero lamentablemente para los de Arrasate no supo darles la puntilla. Virgili tiró al travesaño con el portero batido tras una gran jugada de Darder y Muriqi pecó de egoísmo cuando quiso resolver él solo ante Peña cuando tenía al propio Virgili a su lado desmarcado y listo para empujar a puerta vacía.

El error del kosovar tuvo además una penitencia que le tocó pagar a todo el equipo porque en el rechace del portero el balón le llegó en la banda derecha a Rafa Mir, que se fue por potencia de Mojica y pisó el área para, desde allí, servir raso a Yago Santiago, pero antes de que llegara el extremo cedido por el Tottenham se interpuso Maffeo, que marcó en propia puerta.

El inesperado 1-1 desconectó al Mallorca, que ya no volvió a tomar el mando hasta el arranque de la segunda parte, cuando un disparo de Muriqi a bocajarro lo sacó Affengruber cuando ya se cantaba el gol. El kosovar lo intentó de nuevo poco más tarde, pero Peña palmeó por encima del travesaño.

Ahí se calmó el Mallorca y durante muchos minutos no pasó nada en ninguna de las dos porterías, pero la tranquilidad la alteró Iñaki Peña regalando el 2-1 y abriéndole al equipo bermellón las puertas de una victoria terapéutica y más que necesaria.

Mallorca: Leo Román (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (1), Omar Mascarell (2), Morlanes (2), Sergi Darder (1), Mateo Joseph (0), Virgili (2) y Muriqi (1). Antonio Sánchez (1) por Morlanes (71′), Asano (1) por Mateo Joseph (71′), Mateu Jaume (1) por Virgili (85′), Pablo Torre (1) por Sergi Darder (85′), Abdón (1) por Muriqi (90′)

Elche: Iñaki Peña (0), Álvaro Núñez (0), Chust (1), Affengruber (1), Bigas (1), Aguado (0), Febas (1), Neto (1), Valera (2), Santiago (1) y Rafa Mir (2). Álvaro (1) por Santiago (65′), John Donald (1) por Álvaro Núñez (65′), Mendoza (1) por Neto (77′), Josan (1) por Affengruber (86′), André Silva (1) por Rafa Mir (86′)

Árbitro: Munuera Montero (1). TA Morlanes, Mascarell

Goles: 1-0. Min.5: Morlanes; 1-1. Min.21: Maffeo en propia puerta; 2-1. Min.82: Mascarell; 3-1. Min.88: Muriqi

Incidencias: 16.199 espectadores en Son Moix.