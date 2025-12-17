La curiosa reacción de Rosa Rodríguez a su garrafal fallo en ‘Pasapalabra’: «La he liado»

Pasapalabra ha dado la bienvenida por todo lo alto a la temporada navideña. El popular formato de las letras se ha convertido en uno de los indispensables de Antena 3, y es que, después de tantos años, ha logrado posicionarse como uno de los programas favoritos de la audiencia. De esta manera, y como cada tarde, el público tuvo la oportunidad de volver a ver a Rosa Rodríguez y a Manu Pascual disputarse una nueva batalla en El Rosco. Un encuentro donde las emociones volvieron a reinar todas y cada una de las letras. Pero, no es para menos, el bote suma y a 2.512.000 euros.

Rosa Rodríguez y a Manu Pascual se encuentran cada vez más cerca de completar exitosamente la prueba. Pero, lamentablemente, nunca llegan a tener las 25 letras en verde. De esta manera, el madrileño fue el primero en comenzar la jugada, con 133 segundos en su marcador. La concursante, tras el pase de turno de su contrincante, comenzó con su jugada y lo hizo con un segundo menos acumulado. Pero, fue en la letra Q donde cometió su gran error. Sin embargo, esta situación no la desanimó.

Rosa Rodríguez se da cuenta de su fallo: «¡Qué tonta!»

Rosa Rodríguez logró completar El Rosco y lo hizo con 18 aciertos, un fallo y 18 segundos de tiempo para la segunda vuelta. Por su parte, el concursante hizo lo propio con 17 aciertos y 28 segundos. La prueba continuó avanzando, pero la gallega pronto se dio cuenta de que el tiempo se le había echado encima, de la peor manera.

Y es que, mientras Manu tenía 28 segundos restantes, ella solo contaba con dos segundos y 21 aciertos. Por lo tanto, fue realista. «La he liado… ya no me da tiempo para volver a la F ¡Qué tonta!», comentó. Unas palabras que fueron escuchadas por el presentador, Roberto Leal. Pero, efectivamente, la participante no pudo abordar más El Rosco.

La participante concluyó su jugada con 21 aciertos y un fallo. Por su parte, el madrileño lo hizo con 22 aciertos y un error. Pues, al percatarse que ya había ganado, optó por jugarse en la letra V. Un movimiento que no fue muy acertado, pues falló. Eso sí, esto le valió para enviar a Rosa Rodríguez a la Silla Azul. Por lo tanto, la joven se tendrá que disputar su permanencia en el próximo programa.

¿Se llevará Rosa Rodríguez el bote de ‘Pasapalabra’?

Hace unos días, Antena 3 comenzó a circular un vídeo promocional con el que ha dejado caer la posible victoria de la gallega. A través de un vídeo de 10 segundos, el público ha podido ver cómo Rosa Rodríguez y Manu Pascual se enfrentan a una nueva prueba de El Rosco, con fondo navideño. «Rosa, voy contigo, estás a una letra de llevarte 2.542.000 euros», le dice Roberto Leal.

Seguidamente, y con el objetivo de dejar a todos con la miel en los labios, el anuncio proyecta un cartel que pone «Muy pronto». Pero, ¿cuándo se emitirá la supuesta victoria de la concursante gallega? Pues, según los cálculos y teniendo en cuenta el bote actual del formato, todo podría indicar a que esto sucederá el próximo 22 de diciembre.