Rosa Rodríguez, ¿a punto de llevarse el bote de ‘Pasapalabra’?: el programa confirma la fecha

Antena 3 ha sorprendido a todos con su último avance. El grupo de comunicación está haciendo frente a un año absolutamente arrollador a nivel de cifras y estrenos, de eso no cabe duda. Y es que, además de sus nuevas apuestas, continúa liderando las franjas horarias con programas como El Hormiguero, Y ahora Sonsoles o Pasapalabra. Pero, ha sido de este último formato del que ha querido dar un avance muy especial. Y es que, tal parece que, muy pronto, Rosa Rodríguez podría alzarse con el millonario bote de El Rosco. Un nuevo hito en el concurso con el que prometen no dejar indiferente.

Tal y como los espectadores saben, Rosa Rodríguez y Manu Pascual han estado luchando arduamente, cada tarde, por llegar lo más lejos posible en el show de las letras. Una aventura que llevan realizando juntos desde hace más de un año. Ambos han estado al límite, en varias ocasiones, de completar todas las letras de El Rosco. Pero, por un fallo u otro, no ha podido ser. Sin embargo, y por lo que ha compartido la cadena en sus rede sociales, esto podría cambiar muy pronto. Y es que, además, los 2.272.000 euros que se llevó Rafa Castaño ya han sido superados. Ahora, los participantes acumulan 2.464.000 euros.

Rosa Rodríguez podría llevarse un bote de más de 2,5 millones de euros

A través de un vídeo de 10 segundos, el público ha podido ver cómo Rosa Rodríguez y Manu Pascual se enfrentan a una nueva prueba de El Rosco, con fondo navideño. Un encuentro que, por lo que transmite, emana máxima tensión. «Rosa, voy contigo, estás a una letra de llevarte 2.542.000 euros», le dice Roberto Leal, el presentador del concurso, a la participante.

Seguidamente, y con el objetivo de dejar a todos con la miel en los labios, el anuncio proyecta un cartel que pone «Muy pronto». Pero, ¿cuándo se emitirá la supuesta victoria de la concursante gallega? Pues, según los cálculos y teniendo en cuenta el bote actual del formato, todo podría indicar a que esto sucederá el próximo 22 de diciembre.

El día de la Lotería Nacional de Navidad podría llegar pisando fuerte en Antena 3, ya que, si todo termina bien para Rosa Rodríguez, se llevaría más de 2,5 millones de euros en su duelo 278. Un hito completamente arrollador con el que cerraría con broche de oro su paso por Pasapalabra. Y es que, la joven ha logrado conquistar a la audiencia con su humildad y su sonrisa eterna.

¿Adelanto o estrategia por parte de Atresmedia?

Eso sí, nada está garantizado. Recordemos que no es la primera vez que el equipo de Atresmedia recurre a esta estrategia para garantizarse espectadores de cara a la posible final. Una situación que se pudo comprobar durante la etapa de Pablo Díaz, puesto que anunciaron que estaba a punto de completar El Rosco, pero luego no se llevó nada al cometer un error.

Al final, y como es bien sabido por todos, Pablo Díaz se llevó el bote millonario meses después. Un hito para la cadena, pues fue el primer participante en lograrlo durante la nueva etapa del concurso en Atresmedia. ¿Se unirá Rosa Rodríguez a la lista de ganadores de Pasapalabra o se quedará a una letra de llevarse el bote? Próximamente, lo descubriremos.