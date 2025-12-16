No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar del capítulo 315 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, pudieron ver cómo, a pesar de todo lo sucedido en los últimos días, Leonardo y Bárbara han dado el importantísimo paso de besarse de nuevo. Eso sí, ella es cada vez más consciente de que el destino no está de su lado, ni mucho menos.

Dadas las circunstancias, a José Luis no le queda otra opción que distanciarse cada vez más de Victoria. Es más, tiene muy claro que no puede parar de despreciarla después de todo lo que ha descubierto. Todo ello mientras el juicio a Luisa se aproxima. A pesar de todo lo que está en juego, lo cierto es que, ante Alejo, ella no puede evitar sonreír como si nada pudiera llegar a tocarla. Lo que es un hecho es que, detrás de esa sonrisa, oculta algo que podría llegar a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 316 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 16 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo, a sólo cinco días del juicio, Luisa se anima a confesar a Adriana que nadie ha querido escuchar su confesión culpando a Tomás. Algo que podría llegar a complicar la cosa, como no podía ser de otra forma.

En cuanto a Adriana, no duda un solo segundo en alertar a todos de lo ocurrido. Es más, dadas las circunstancias, José Luis promete ayudar en todo lo que sea necesario. Decidida, Bárbara aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hacer una sorprendente y contundente petición a Leonardo.

¿En qué consiste, exactamente? En que escriba a la única persona que podría llegar a salvarla, que no es otro que don Hernando de Guzmán. ¿Responderá, después de todo? ¿Lo hará a tiempo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.