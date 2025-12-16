Sumar no se baja del coche oficial: descarta salir del Gobierno y se limita a pedir una cita con el PSOE

Sumar ha dejado claro este martes que descarta abandonar el Gobierno, y se limita a pedir una reunión «urgente» al PSOE para recibir explicaciones sobre los casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual que, a su juicio, tiene «paralizado» a su socio en el Ejecutivo.

«Estamos muy contrariados y muy preocupados porque nuestro socio de Gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece inaceptable», ha dicho el diputado de Izquierda Unida (IU) Enrique Santiago en una rueda de prensa en el Congreso junto a representantes del resto de partidos de Sumar que forman parte del Gobierno de coalición.

Estas declaraciones llegan después de que el pasado viernes, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, exigiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un «cambio radical» en el equipo de Gobierno, al que pertenece, justificándose en que «así no podemos seguir».

Díaz pidió que Sánchez acometa un «cambio profundo en el Gobierno» y que actuase con inmediatez con medidas anticorrupción, tras los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Correos y en varios ministerios, y de las detenciones de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y del socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso.

La líder de Sumar defendió su honestidad y aseguró que «se acabaron las reflexiones, los cambios y las reformas cosméticas». «Hay un punto y aparte y toca actuar», avisó en declaraciones a La Sexta. Díaz, preguntada, además, por la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas, no quiso mojarse, pero insistió en que el Ejecutivo «tiene que ser reformulado en profundidad».

«Si fuera presidenta, cambiaría el Gobierno de arriba a abajo, presentaría un programa de mínimos sobre regeneración democrática. Algo muy básico porque la aritmética parlamentaria es la que es. Y empezar a actuar», dijo Yolanda Díaz, que recalcó que el Ejecutivo necesita «un plan de acción inmediato», pero no quiere ni oír hablar de que Sumar rompa la coalición de Gobierno con el PSOE.