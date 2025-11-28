La edil de Igualdad de Pinos Puente (IU) agrede a una testigo para encubrir a su hijo acusado de violación

La concejal de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez, de Izquierda Unida, se enfrenta a cuatro años de prisión por presuntamente agredir a una vecina para evitar que su hija testificara contra su hijo en un juicio por agresión sexual. La Fiscalía le imputa los delitos de amenazas, lesiones y obstrucción a la justicia. Álvarez, que paradójicamente lidera la cartera de Igualdad en el municipio granadino, pertenece a IU; formación que hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto.

Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2023, cuando Álvarez y otra mujer interceptaron a la víctima tras salir de una peluquería. Le dijeron «ahora sí, ya sí podemos», y comenzaron a tirarle del pelo, golpearle en la cabeza y, una vez en el suelo, continuar la agresión. La mujer sufrió lesiones físicas y secuelas psicológicas que se prolongaron durante 48 días.

La Fiscalía sostiene que el ataque tenía como objetivo intimidar a la víctima para impedir que su hija declarara como testigo en un juicio en el que estaban acusados los hijos de ambas agresoras. Dos meses antes, el 28 de abril, las acusadas ya se habían presentado en el domicilio de la víctima para amenazarla. «Esto lo vas a pagar, por mi hermano que está muerto que lo vas a pagar», le advirtieron.

El caso lo ha instruido el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada. Además de los cuatro años de cárcel, la Fiscalía reclama una indemnización de 4.880 euros y 600 euros de multa por amenazas leves. IU gobierna en Pinos Puente en coalición con el PSOE, con Enrique Medina como alcalde.

A esta causa se suma una segunda querella contra la misma edil, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada. La denuncia, presentada por una ex trabajadora municipal del Centro de Información a la Mujer, acusa a Álvarez de amenazas, lesiones psíquicas y revelación de secretos. La funcionaria, con 15 años de experiencia, asegura haber sido acosada por acompañar a una mujer a denunciar una agresión sexual ante la Guardia Civil.

Según la denuncia, la concejal habría reaccionado violentamente al considerar que la empleada era quien había denunciado a su hijo. «Hay que ser muy hijas de puta para ir a la Guardia Civil y denunciar, habéis destrozado a dos familias», habría dicho la edil, según consta en la querella.

Izquierda Unida ha emitido un comunicado afirmando su respeto a la presunción de inocencia y su compromiso con los valores de igualdad. Sin embargo, ha advertido que si se dicta una sentencia condenatoria, tomará «de inmediato» las medidas oportunas, como la suspensión de militancia o la renuncia al cargo público.