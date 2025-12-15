Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Guadalajara - Barcelona de la Copa del Rey El Guadalajara - Barcelona corresponde a los dieciseisavos de la Copa del Rey y se jugará en el Pedro Escartín Esta eliminatoria entre el Guadalajara y el Barcelona se jugará a partido único

Llega la hora de la verdad para la unidad B del Barcelona, ya que los azulgranas debuta en la Copa del Rey en estos dieciseisavos de final frente al Guadalajara. El Pedro Escartín acogerá un encuentro apasionante en el que los de Hansi Flick no pueden confiarse en exceso porque el equipo local, que juega en Primera RFEF, irá con todas las ganas para dar la sorpresa. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque.

A qué hora es el partido de Copa del Rey Guadalajara – Barcelona

El Barcelona se enfrenta al Guadalajara en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se jugará en el Estadio Pedro Escartín. El conjunto azulgrana ya se ha asegurado cerrar el año en lo más alto de la clasificación de la Liga tras su victoria frente a Osasuna y ahora tienen que cambiar el chip porque debutan en la competición del K.O. Lo harán midiéndose al conjunto de Castilla – La Mancha en un choque en el que no podrán confiarse si no quieren llevarse una sorpresa, ya que hay que recordar que esta eliminatoria es a partido único.

Horario del Guadalajara – Barcelona de dieciseisavos de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este vibrante Guadalajara – Barcelona de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey para este martes 16 de diciembre. El organismo que rige el fútbol español ha fijado este choque entre el equipo de Primera RFEF y el cuadro culé en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Pedro Escartín.

Dónde ver el Guadalajara vs Barcelona en televisión y en vivo online

Uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para retransmitir ciertos partidos del campeonato del K.O. en nuestro país fue Movistar+. Este Guadalajara – Barcelona de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus. Este canal está incluido en esta plataforma de pago en el paquete básico, por lo que habrá que tenerlo contratado para ver el choque que se juega en el Pedro Escartín.

Los aficionados del conjunto de Primera RFEF y del cuadro azulgrana, además de los seguidores de las diferentes competiciones españolas en general, podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Guadalajara – Barcelona correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan ver el encuentro del Pedro Escartín mediante un ordenador de una forma sencilla.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partidazo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Guadalajara – Barcelona desde una hora y media antes de que comience el choque. Una vez se escuche el pitido final en el Pedro Escartín publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que nos lleguen desde allí.

Dónde escuchar por radio en directo el Guadalajara – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Guadalajara – Barcelona de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo por radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con el Pedro Escartín para contar todo lo que esté sucediendo en esta eliminatoria que es a partido único.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Guadalajara – Barcelona

El Estadio Pedro Escartín, situado en el barrio de El Balconcillo, será el escenario donde se celebrará este Guadalajara – Barcelona correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Este campo fue inaugurado en 1967 y tiene un aforo para unos 6.000 aficionados, por lo que se espera un grandísimo ambiente este martes, ya que hay que recordar que se trata de un equipo humilde de Primera RFEF que recibe al vigente campeón de la Liga.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado César Soto Grado para que imparta justicia en este Guadalajara – Barcelona de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Hay que recordar que en esta ronda todavía no hay VAR y que será en los octavos de final cuando se empiece a utilizar la tecnología para ayudar a los árbitros en estas eliminatorias.