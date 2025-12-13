El técnico del Guadalajara antes de medirse al Barça: «Me pierdo la infancia de mis hijas por cuatro pesetas»

El entrenador del Guadalajara, Pere Martí, explotó en la sala de prensa del estadio Alfredo di Stéfano después de perder contra el Real Madrid Castilla y a solamente tres días de medirse al Barcelona en la Copa del Rey. El técnico pegó una rajada increíble contra el estamento arbitral y aseguró que prefiere jugar sin VAR como lo hará ante el equipo de Hansi Flick.

«Hemos hecho un partidazo y hemos merecido ganar. Hasta que nos hemos marcado en propia puerta, el Castilla no había chutado. Me voy muy resignado por lo que ha pasado aquí. Es una más. La semana que viene vendrán otra vez a pedirme disculpas. No hay derecho. La última jugada con 3-1 revisando el penalti habla un poco de lo que ha sido el partido. No hay más historias. Es una vergüenza», comenzó señalando Pere Martí sobre la derrota de su equipo contra el Castilla.

«Las hostias que nos están pegando no son normales. Encajamos un gol totalmente injusto fuera de tiempo. Y la falta previa al gol la pita al cuatro árbitro. A raíz de la expulsión… somos personas. Y somos fuertes porque si no lo fuéramos ya habríamos bajado. No son normales todas las hostias que nos están pegando. Tenemos una ilusión muy grande el martes y a pelearla», añadió el entrenador del Guadalajara muy cabreado con la colegiada del encuentro y contra los arbitrajes que ha sufrido su equipo en esta campaña.

Sobre la semana ante Castilla y el martes Barcelona: «Esta semana la afrontamos con mucha ilusión. Hemos estado muy bien en el partido hasta que nos han dejado. No me gustan las excusas, pero estoy muy cansado. Lo de este año… lo que estoy viviendo es surrealista. Estoy hasta el moño. Hacemos todos muchos sacrificios. Yo me estoy perdiendo la infancia de mis hijas por cuatro pesetas aquí. Porque me gusta esto y trabajo de esto, pero no soy millonario. La resignación es muy grande. Lo que nos ha pasado nos pega una hostia, pero nos levantaremos y el martes competiremos bien»