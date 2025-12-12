Flick sobre la situación de Xabi Alonso: «No es mi asunto y no quiero hablar del Real Madrid»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper ante los medios de comunicación en la previa de la jornada 16 de Liga que medirá al Barcelona contra Osasuna en el Camp Nou. El equipo culé seguirá con su defensa del liderato.

«Todos los partidos son difíciles si no juegas al 100%. Queremos jugar a nuestro nivel más alto, no importa el rival. Nos concentramos en preparar bien a todos los jugadores. Es muy importante sumar los tres puntos», comenzó señalando el entrenador del Barcelona en rueda de prensa.

«Como equipo, como Barça, que estamos a un nivel tan alto, siempre es importante tener un equipo. Estoy contento con todas las posiciones. Tener competencia entre futbolistas hace mejor a los jugadores, porque siempre han de jugar a su mejor nivel. Lo que he visto en las últimas semanas es increíble, tanto de Ferran como Lewandowski. Quiero ver a todos al nivel al que están ellos. El nivel ahora de entrenos es mucho mejor. Tenemos que entrenar a este nivel, somos el Barça», valoró sobre el rendimiento de su equipo.

Sobre Eric García: «En este momento, con Eric como mediocentro, el equipo ha funcionado muy bien. Quiero mantener esa estabilidad, aunque no estoy seguro. Es importante que se recuperen bien y mañana decidiremos. Es probable que Eric haga de número 6».

«Hemos de pensar en este momento. Hemos jugado muy bien en los últimos partidos con Cubarsí, Eric, Ferran… De Jong tiene que mejorar después de estos días de baja», dijo sobre el holandés.

«Queda mucho por recórrer. Estamos en diciembre. De momento, lo importante es concentrarnos, mirar lo que hacemos nosotros. Podemos ganar a cualquiera, pero podemos mejorar muchas cosas. Lo que no debemos hacer es mirar la tabla. No es la actitud adecuada», dijo sobre la defensa del liderato.

«Joan es el número 1 y nada más. Igual que los jugadores de campo no digo quién es el 2 o el 3. Juega porque tenemos confianza. De momento, no tenemos intención de cambiar a Joan. Es el número 1», volvió a comentar sobre la portería culé.

Sobre la situación de Xabi Alonso: «No me centro en el Real Madrid. Nosotros tenemos que centrarnos 100% en el Barça».

«No quiero entrar, ya lo he dicho antes. No quiero hablar del Real Madrid, no es mi tema», volvió a repetir sobre Xabi.

Sobre Ter Stegen: «He sido claro, he hablado con él. Pero queda entre el jugador y yo».