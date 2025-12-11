Los únicos tres equipos del fútbol español que han marcado en todos sus partidos de Liga

Solamente hay tres equipos en las cuatro principales categorías del fútbol español que han marcado al menos un gol en todos sus partidos de Liga. Una proeza muy complicada que a estas alturas de campeonato ya tiene mucho mérito. Uno es de Primera División, otro de Segunda División y el tercero está en Segunda Federación.

FC Barcelona, Racing de Santander y Xerez Deportivo FC son los únicos tres equipos en el fútbol español desde Primera División hasta Segunda Federación que han marcado en todos sus partidos de Liga hasta el momento. Y es que estas cuatro categorías son las principales de nuestro fútbol, las dos primeras profesionales y las dos segundas bajo el amparo de la RFEF.

Una proeza de estos tres clubes sabiendo que nos acercamos ya a la mitad de temporada con hasta 16 jornadas transcurridas por ejemplo en Primera División y 17 en Segunda. El Barcelona es el único equipo de la élite del fútbol español que ha marcado en todos sus partidos de Liga. Ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid han sido capaces de hacerlo.

El Barça es líder de la Liga con 40 puntos, cuatro puntos más que el Real Madrid, y en estas 16 jornadas ha anotado hasta 47 tantos con Ferran Torres como pichichi del equipo. Y ha logrado anotar en todas las jornadas disputadas hasta el momento. Incluido en su derrota contra los de Xabi Alonso en el Bernabéu (1-2) o en la goleada recibida contra el Sevilla en el Pizjuán (4-1) marcó.

El segundo equipo del fútbol español que ha logrado marcar en todos sus partidos de Liga es el Racing de Santander. El líder de la Segunda División lo ha logrado en las primeras 17 jornadas de manera consecutiva y ha marcado ya 40 goles. Es líder de su categoría con 35 puntos, tres más que Deportivo de la Coruña o Almería. Su máximo goleador es Asier Villalibre.

Y el tercer club del fútbol español que ha logrado marcar en todos sus partidos de Liga es quizás el que más mérito tiene. Es el Xerez Deportivo FC y milita en el grupo cuarto de Segunda Federación. Ha marcado al menos un gol en las 14 jornadas que ha disputado y el último lo logró en el tiempo de descuento contra el Recreativo de Huelva en el Municipal de Chapín en Jerez de la Frontera el pasado fin de semana para empatar el partido a uno. Y no es líder de su grupo, ni mucho menos. El cuadro xerecista, entidad de fútbol popular, va decimotercero con 18 puntos y ha anotado 18 goles en estas 14 jornadas. Una regularidad goleadora en una categoría muy disputada que le hace estar con los mismos puntos que el equipo que marca el descenso y a seis puntos de los puestos de playoff. Su máximo goleador es su delantero Christian Dieste.