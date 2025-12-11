El Guadalajara afronta motivado su semana más especial contra Castilla y Barça: «Es un chute de energía»

El entrenador del Club Deportivo Guadalajara, Pere Martí, ve al equipo bien «con un chute de energía» para afrontar el partido de Copa del Rey contra el Barcelona el martes, rodeado de gran expectación entre los aficionados que se traduce en largas colas ante las taquillas para conseguir entrada. Antes visitará al Real Madrid Castilla en Valdebebas. Una semana sin duda muy especial para ellos.

«Los veo muy bien, creo que ha sido un chute de energía muy grande, y mi misión es intentar que estemos centrados en lo primero que nos viene que es el Madrid», ha afirmado Martí este jueves en rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Castilla del sábado.

El entrenador del Guadalajara, que se perderá el encuentro en el banquillo al estar sancionado, entiende la gran expectación que ha levantado, ya que es la primera vez que un equipo grande visita la ciudad en los 78 años del club.

Ha reconocido que habría sido preferible contar con «un poco más de tiempo para gestionar las cosas» porque el personal de oficina está sufriendo las dificultades, pero se ha mostrado contento de poder vivir un día bonito.

El propósito es ganar tanto el partido de Liga como el de Copa del Rey, y ha aventurado lo que sería «ganar al Barça, vamos, tenemos aquí un festival». En cuanto a la plantilla de cara a los dos encuentros, Pere Martí tienen en duda a Ablanque, en proceso gripal, y a David Amigo, y espera recuperar a Jorge después de la expulsión.

Mientras, fuera del estadio Pedro Escartín los abonados han esperado desde las 8:30 horas de la mañana en una cola permanente durante toda la mañana para lograr su entrada. El club ha informado de que este jueves los abonados de grada general y no numerada pueden comprar su entrada de manera online o en taquilla, en horario de mañana y tarde, mientras que los abonados de Pablo Ramos y Tribuna deberán realizar su gestión en taquilla de manera presencial porque sus localidades son numeradas.

Asimismo, ha pedido paciencia y disculpas por las molestias, pero ha recordado que se trata de un club modesto, con tan solo dos empleados en las oficinas a los que están apoyando para poder organizar una cita tan importante en tiempo récord. A estas horas, el Guadalajara cuanta con 4.700 abonados, tras los mil nuevos de esta semana, que tienen garantizada la entrada y trabajan en poder poner gradas supletorias para ampliar aforo para los no abonados.