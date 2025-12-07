El Castilla no conquista Zamora por culpa del VAR

Al Real Madrid Castilla se le ha escapado el triunfo en Zamora por una nueva polémica arbitral. Ganaban los de Arbeloa, cuando en el minuto 88, un penalti surrealista. Una revisión del VAS (Video Assistant Support), el VAR de Primera Federación, ha derivado en un penalti por mano de Mario Rivas, que estaba recogiendo el brazo y lo tenía en la espalda. Empataron los castellanoleoneses, llevándose un punto en el Ruta de la Plata ante un Castilla que sigue en playoffs.

El conjunto blanco se vio obligado a remontar en la segunda mitad. Comenzaron los zamoranos ganando, por un gol de Kike en el minuto 5. Ya en la segunda parte, Yáñez y Cestero le dieron la vuelta al encuentro. Además, los locales se quedaron con uno menos, tras la expulsión de Loren Burón. Todo parecía encarrilado por el filial, hasta que apareció el colegiado para darle un vuelco al resultado.

Solicitó el técnico del Zamora una revisión tras una acción en el área madridista. El conjunto blanco –jugando de azul en el Ruta de la Plata– se encontró con una decisión sin sentido alguno. Rivas estaba recogiendo el brazo, lo tenía detrás de la espalda y prácticamente pegado al cuerpo, cuando el balón le impacta en él. Una posición totalmente natural y en un claro intento de evitar que la pelota le dé. Una mano que no se señala como infracción, salvo en esta ocasión.

El colegiado decidió pitarla, permitiendo al equipo zamorano empatar el partido. Kike, que ya había marcado el primer tanto del partido, puso las tablas para que el conjunto rojiblanco se llevara un punto de un encuentro que tenía completamente perdido.

El conjunto blanco comenzó el partido encajando un gol después de un libre directo de Carlos Ramos que Kike remató a gol. Se le complicaba el encuentro a los de Arbeloa, que comenzaron a buscar la portería rival, por medio de Manuel Ángel y de Valdepeñas, que obligaron a Fermín, el portero del Zamora, a intervenir.