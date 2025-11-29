Palacios y Jiménez reencuentran al Castilla con la victoria en un final vibrante

El Castilla sigue mostrando su fortaleza al derrotar al Barakaldo 2-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano, un resultado que le permite poner tierra de por medio en la lucha por la fase de ascenso. Con goles de César Palacios y David Jiménez, los blancos sumaron tres puntos vitales, destacando la capacidad de su plantilla para resolver partidos complicados con destellos de genialidad. Mesonero y Leiva fueron expulsados en los minutos finales.

Cuando miraba el Barakaldo al descanso, llegó el golpe del filial madridista. . Tras una triangulación entre Thiago, Ginés y Palacios, fue Pitarch el que encontró el camino del gol. El defensor visitante intentó contener el ataque, pero no pudo evitar la llegada de César Palacios, quien apretó el gatillo con una definición impecable. El artillero del Castilla, firmó un gol de manual, y de la jugada colectiva que había comenzado Thiago. En ese instante, la muralla defensiva del Barakaldo se resquebrajaba, y el Castilla comenzaba a escribir su victoria.

El primer tiempo fue una batalla de ida y vuelta. El Castilla comenzó mandando, con el dominio de la posesión y varias llegadas al área rival. Sin embargo, el Barakaldo encontró rápidamente la receta para inhibir el talento local, cerrando los pasillos centrales y defendiendo con orden. No sufrían excesivamente, pero su juego carecía de la chispa necesaria para inquietar al portero local. Hasta que apareció el talento, el instante mágico que el Castilla necesitaba para descorchar la tarde.

Reacciones y expulsiones

En la segunda mitad, el Barakaldo intentó reaccionar, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los visitantes, que llegaron con la baja importante de su máximo goleador, San Bartolomé, no lograron generar peligro. El Castilla no sólo defendió bien, sino que aprovechó una nueva oportunidad para sentenciar el duelo. David Jiménez, con sangre fría, aprovechó un pase filtrado y, con una definición precisa, marcó el segundo gol que, a posteriori, sería definitivo.

En los minutos finales el Barakaldo lo intentó hasta el final, pero se encontró con la figura de Fran González. El meta madridista estuvo inconmensurable, haciendo intervenciones de mucho mérito. Al mismo tiempo, el filial madridista terminó con nueve por las rojas de Mesonero y Leiva. Finalmente, los madridistas cosecharon tres puntos capitales y la celebración estuvo a la altura.