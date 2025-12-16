Ester Muñoz: «En la democracia sanchista cuando el PSOE sabe que puede perder una votación, la impide»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprendido a la socialista Francina Armengol por negarse a convocar una Junta de Portavoces en lo que resta del mes de diciembre. Muñoz, que ha asegurado que todos los socios votarían «sí» a que el presidente Pedro Sánchez diera explicaciones, ha criticado que «en la democracia sanchista cuando el PSOE sabe que puede perder una votación, la impide».

«Los españoles no tienen por qué aguantar su corrupción, no tienen por qué aguantar su fango, ni los casos de acosos sexuales dentro de su partido. No tienen por qué aguantar toda esta miseria que estamos viendo día a día, hora a hora. No se trata de que Sánchez aguante, se trata de que los españoles ya no aguantamos más», ha destacado.

«¿Qué ha aprendido el Gobierno en minoría? Pues que todas aquellas votaciones que se van a perder, lo mejor es que no se produzcan, y aquí un ejemplo más», ha destacado la diputada del PP. Ello, en referencia a la petición que la semana pasada su grupo en el Congreso registraba para que Sánchez compareciera de manera «urgente» para dar explicaciones por todas las causas corruptas que le acorralan.

Lo cierto es que fueron más de una decena las llamadas que los diputados del PP hicieron a la presidenta socialista de la Mesa. Armengol no respondió a ninguna de ellas, tampoco su mano de derecha, Alfonso Rodríguez de Celis. «Recibimos dos respuestas», ha destacado Muñoz. «La primera el silencio», la segunda «una tomadura de pelo».

«La presidenta de esta Cámara les mandó a todos ustedes unas fuentes diciendo -ha dicho señalando a los medios de comunicación presentes en la Sala de prensa del Congreso- que el GPP tendría que saber que, en periodo extraordinario de sesiones, no se puede convocar un Pleno y que tiene que ser la Diputación permanente», ha argumentado.

«Por ignorancia» o «por mala fe», ha asegurado, «la señora Armengol desconoce que el periodo de sesiones acaba el 31 de diciembre». Una justificación, la esgrimida este lunes por la propia Muñoz, con la que ha instado a la socialista a convocar una Junta de Portavoces para, antes de que finalice el periodo ordinario de la Cámara Baja, los grupos puedan decidir sobre la comparecencia o no del presidente Sánchez.

«Es perfectamente posible que, en lo que queda de año haya un Pleno en el que se pueda traer a Pedro Sánchez para dar explicaciones», ha asegurado. Con todo, ha cargado duramente contras las artimañas de los socialistas para proteger a su presidente y líder del PSOE. «En la democracia sanchista, cuando el PSOE sabe que puede perder una votación, la impide, muy demócrata todo», ha destacado.

Explicaciones sobre Zapatero

La portavoz de los populares también ha instado al líder socialista del Ejecutivo a aclarar cuáles han sido las actividades del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ello, en relación a informaciones desveladas por los medios, como OKDIARIO, donde Koldo García le ha señalado por tener grandes cantidades de dinero procedentes de sus negocios con el régimen de Maduro.

«Así sabremos si es el Gobierno el que ha facilitado el chivatazo a un delincuente o ha facilitado el chivatazo entre delincuentes», ha expresado. «Si hay alguien que está por encima del uno, ese es claramente Zapatero. Si hay alguien que tiene relaciones con todas las redes turbias a nivel internacional, desde luego es Zapatero», ha asegurado Muñoz desde el Congreso.