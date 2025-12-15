El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que nombrará como portavoz del Consejo de Ministros a una mujer cuando la actual portavoz y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, tenga que abandonar el Ejecutivo para ser candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Aragón. Así lo ha reconocido en una charla informal durante la recepción de Navidad en La Moncloa.

El líder socialista ha dado a conocer que será una mujer la que tome el relevo como portavoz del Ejecutivo, pero no ha desvelado aún su identidad. Desde La Moncloa apuestan por que Sánchez se decantará por una mujer que todavía no está sentada en el Consejo de Ministros.

Esas mismas fuentes del Gobierno han confirmado que según la ley, Alegría todavía podría continuar al menos hasta 21 días como ministra y portavoz antes de los comicios de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026. Por tanto, el relevo no sería inminente.

Sin embargo, Sánchez ha abierto la puerta a que esta decisión se adelante a las vacaciones de Navidad. «Siempre, en Navidad, están la lotería, las uvas y la crisis de gobierno», ha bromeado el dirigente socialista.

Sánchez no descarta más denuncias

El presidente del Gobierno no ha descartado que se vayan a producir más denuncias por acosos sexuales en el PSOE. «Yo no sé si van a salir más casos», ha admitido Sánchez. «Se me puede reprochar que no he actuado rápido, pero he actuado con contundencia», ha manifestado Sánchez.

A la vez, ha reconocido que hasta ahora no se ha actuado con la diligencia debida. El escándalo sexual en el PSOE lo desencadenaron los testimonios contra Paco Salazar, justo antes de que el político sevillano se convirtiera en el nuevo secretario general socialista y que provocó su renuncia así como el abandono de la militancia del PSOE. «He cometido un error», ha asegurado el presidente del Gobierno.

Aun así, Sánchez ha prometido más contundencia y, ahora sí, actuar de forma rotunda contra las situaciones de acoso que viven las mujeres en el seno del PSOE. Tras ese primer error con la tardanza a la hora de gestionar las denuncias, asegura que no van a ser tan lentos la próxima vez: «No voy a cometer dos».

Sánchez: «Quiero culminar esta década»

El presidente ha asegurado que se encuentra «en un buen momento de forma» y que quiere «continuar» una legislatura más. Las próximas elecciones generales serán, como tarde, en 2027 y Sánchez se ha mostrado con ganas de volver a presentarse para ser reelegido como jefe del Gobierno.

«No estoy cansado, quiero culminar esta década, es muy motivador», ha apostillado el dirigente del PSOE, dando a entender que pretende seguir al frente de su partido y del Ejecutivo, al menos, hasta 2030.

«Tengo un punto de madurez que me permite ver las cosas con otro punto de vista», ha expresado Sánchez. «Nos pilla en un momento con mucha madurez política con un Gobierno a prueba de bombas», ha añadido.

El próximo año, Sánchez prevé que llegue la sentencia del Tribunal de Justicia del Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía y la presentación de los presupuestos, de los que ha dicho: «Me voy a dejar la piel para aprobarlos y vamos a jugar todas las cartas». «Será difícil, pero si cumplimos con los compromisos, se puede abrir una ventana con Junts».