La ministra Alegría, encubridora de Ábalos y defensora de Cerdán, insulta a OKDIARIO en redes sociales

La ministra y portavoz del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, ha insultado a OKDIARIO a través de las redes sociales con un mensaje en el que directamente llama «caca» a este medio –en el mensaje que ha difundido ha usado la expresión «KK»– por haber informado, este sábado, de cómo ha usado a los hermanos Márquez para hacerse publicidad política pese a que, como ministra de Deportes, ningunea a la MotoGP.

Alegría acumula un excelso currículum como valedora de compañeros de partido condenados, imputados e incluso encarcelados. Así, por ejemplo, ha sido encubridora de Ábalos y defensora de Santos Cerdán. También se ha desecho en elogios al recién condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien se esmeró en ensalzar cuando ya estaba procesado.

El ataque de la portavoz del Gobierno contra OKDIARIO lo ha lanzado al no gustarle una noticia publicada este sábado por este medio, en la que se ha descrito cómo Alegría se ha plantado en Cervera (Lérida), el pueblo de los hermanos Márquez, donde este sábado se hizo un homenaje a los dos pilotos de MotoGP. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte acudió a la localidad catalana para meterse en la foto de esta celebración especial que se hizo a Marc y Álex Márquez en su pueblo. Pilar Alegría llegó incluso a subirse al balcón para salir en la foto.

Todo ello, como ha constatado en su información OKDIARIO, pese a que la aragonesa Pilar Alegría ha ninguneado la MotoGP. Como ha indicado la información de este medio, la ministra de Deprotes no acude con regularidad a los cuatro Grandes Premios que hay a lo largo de la temporada en España, pero sí va a Cervera para hacerse la foto con los hermanos Márquez.

Tampoco ha sido de su agrado que, en la misma noticia, se haya recordado cómo su Gobierno ha privilegiado al circuito catalán de Montmeló, al que hace unos meses concedió una subvención directa de 2 millones, una cuantiosa aportación de fondos del Estado de la que no disfrutan el resto de circuitos nacionales. Tampoco el de Alcañiz (Teruel). Esto indignó a Jorge Azcón, presidente de Aragón, que mandó una carta a la ministra para pedirle también financiación para el circuito de Alcañiz.

Exclusiva de O KK Diario: La ministra de Deportes, en un homenaje a dos deportistas pic.twitter.com/zhgnFs74nZ — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) November 22, 2025

Pilar Alegría ha incurrido también en sonadas contradicciones, desmintiéndose a sí misma en reiteradas ocasiones, lo que ha hundido su de por sí falta de credibilidad como portavoz del Gobierno. Así, defendió ardientemente a Santos Cerdán poco antes de que el propio PSOE se viera forzado a renegar de él por los demoledores informes de la UCO sobre la corrupción.

Con Ábalos incurrió en algo similar. Y especialmente sonrojante fue cómo cambió de versión sobre la juerga con prostitutas que protagonizó Ábalos en el Parador de Teruel cuando era ministro, aprovechando una visita oficial. El caso fue destapado en exclusiva por OKDIARIO. Pilar Alegría dijo, primero, que desconocía si se habían producido los hechos. Más tarde, negó por completo que hubieran tenido lugar.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Deportes y Formación Profesional también ha demostrado deslealtades flagrantes en las filas de su propio partido. Sonada fue su traición al ex presidente de Aragón y ex lider del PSOE regional, el antisanchista Javier Lambán –que falleció el pasado agosto–, después de que éste confiara en ella durante cuatro años la Consejería de Educación del Gobierno autonómico y de que la apoyara como candidata a la Alcaldía de Zaragoza.

Cuando Alegría vio la oportunidad de prosperar políticamente dando la espalda a Lambán la aprovechó con rapidez. Se unió a Sánchez contra Lambán, a cambio de ser promocionada al puesto de ministra. Y todo ello de haber dejado también en la estacada a los zaragozanos que en las elecciones municipales de 2019 votaron la lista del PSOE encabezada por ella. Al no lograr la Alcaldía –la consiguió el ahora presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP)–, Alegría aguantó como concejal de la oposición un puñado de meses. Sánchez la nombró delegada del Gobierno en Aragón, antes de convertirla en ministra.

En aquel momento, Pilar Alegría prosperó en el sanchismo contra Lambán de la mano de José Luis Ábalos, quien por entonces era todopoderoso secretario de Organización del PSOE. El acoso político del sanchismo hacia Lambán fue continuo. No perdonaron al aragonés que alzara su voz contra la deriva del Gobierno de Sánchez en materias como sus pactos con los proetarras de Bildu, sus interesados mercadeos con el independentismo catalán o la quiebra de los principios socialdemócratas por parte de la cúpula sanchista del PSOE.