Los Márquez ya son historia de MotoGP: «¡Ganamos juntos!»

Marc y Álex Márquez Alentà ya son historia de MotoGP. Sus nombres serán recordados para siempre después de una temporada de ensueño al convertirse en los primeros hermanos que quedan primero y segundo del Mundial de MotoGP. El 73 ha sentenciado con su segundo puesto en la sprint del GP de Malasia el subcampeonato del mundo, cerrando así su mejor campaña en la categoría reina el año de la resurrección de su hermano y su regreso a lo más alto.

Ya en Tailandia, en la primera carrera del Mundial, consiguieron un hito histórico al convertirse en los primeros hermanos en acabar primero y segundo en una carrera de MotoGP, con Marc primero y Álex segundo. Meses más tarde, con la victoria del de Gresini Racing en Montmeló, se convirtieron en los primeros hermanos en ganar en MotoGP. Ni siquiera los Aoki, que fueron los primeros en compartir podio en la categoría en 1997, lo lograron.

El doblete primero-segundo de los hermanos Márquez se ha repetido en 18 ocasiones esta temporada: 12 en las sprints y seis en las carreras largas del domingo. Ya en la pretemporada se vio el nivel que tenían los dos, especialmente Álex con la GP24. De hecho, el 73 ha sido el único que ha logrado desbancar a Marc del liderato esta temporada. Fue tras su histórica victoria en Jerez, la primera de su vida en MotoGP, cuando alcanzó la primera posición. Pero la alegría le duró poco porque el 93 se lo arrebató en la siguiente carrera.

Álex Márquez se convirtió rápidamente en el aspirante al título. Mientras Francesco Bagnaia se descolgaba, él aguantaba el ritmo endiablado que llevaba un descomunal Marc Márquez en el inicio de temporada. Hasta que una caída en Assen le provocó una pequeña fractura en la mano que le lastró las siguientes carreras, lo que hizo que el siete veces campeón del mundo de MotoGP se escapara definitivamente.

Pique entre hermanos

El buen nivel de los dos hermanos provocó piques en casa de los Márquez Alentà, ya que ambos viven juntos en Madrid. También hubo piques con Gresini, el equipo de Álex y ex de Marc. A pesar de la rivalidad que había en pista, el buen rollo reinaba fuera de ella. Incluso su madre, Roser Alentà, entro al juego. Los Márquez se peleaban por llevarse a la matriarca a su bando, aunque ella estaba más del lado de su pequeño, Álex.

Ha sido un año lleno de récords para los Márquez: primer podio primero-segundo de dos hermanos en MotoGP, primeras victorias de Álex en la categoría, la vuelta del 93 a lo más alto igualando a Rossi, el primer subcampeonato del 73 y la primera vez que dos hermanos terminan primero y segundo en el Mundial de MotoGP. Marc se quedó con las ganas de celebrar la victoria de Álex en Jerez, pero en Barcelona repitió triunfo y esta vez sí que estaba el 93 en el podio –acabó segundo– y pudieron festejarlo juntos con su gente. Fue uno de los momentos más especiales del año para los mejores hermanos que ha visto MotoGP.

Aunque sin duda, el mejor momento de todos ha sido ver como Álex cerraba el subcampeonato después de que Marc Márquez se proclamara campeón del mundo de MotoGP por séptima vez hace un mes. Una temporada muy especial porque ha supuesto el regreso del 93 a lo más alto seis años después y el 73 le ha seguido en la clasificación. Esto no había pasado nunca en la historia del campeonato. Ver a dos hermanos primero y segundo del Mundial de MotoGP es la primera vez que ocurre.

Álex se reivindica

Álex ha demostrado que es un pedazo de piloto. A lo largo de estos años, el de Cervera ha recibido muchas críticas, incluso acusaron a Honda de subirle a MotoGP, tras ganar Moto2, por ser «el hermano de Marc». Pero el de Gresini ha demostrado que el hermano de Marc tiene nombre y apellidos, y se llama Álex Márquez Alentà. Este año, el pequeño de la familia se ha quitado esa etiqueta y se ha reivindicado con dos victorias el domingo y otras dos en sprints, siendo muy regular durante toda la temporada.

Marc no pudo estar en Malasia para celebrarlo con su hermano porque se encuentra en casa recuperándose de su lesión, pero colgó un mensaje en redes sociales celebrando que son los mejores hermanos de la historia de MotoGP, un sueño hecho realidad: «¡CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DEL MUNDO! Crecimos juntos, nos divertimos juntos, trabajamos juntos, sufrimos juntos y este año… ¡GANAMOS JUNTOS! Te quiero, hermanito».