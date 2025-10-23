Marc Márquez se baja de MotoGP para el resto de la temporada y no reaparecerá hasta 2026

Se acabó la temporada para Marc Márquez. El campeón del mundo de MotoGP se ha sometido a una nueva revisión médica esta semana en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger confirmaron que el piloto español no podrá volver a la pista para lo que resta de año.

Por tanto, el de Cervera será baja para las últimas dos carreras de la temporada: el Gran Premio de Portugal y el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Tampoco estará en el test oficial de Cheste previsto para el 18 de noviembre, donde Ducati hará las primeras pruebas para ir perfilando la moto de 2026. Así pues, Marc Márquez no volverá hasta el test de Sepang del 3 al 5 de febrero.

Ducati asegura en el comunicado que el equipo médico que supervisa su recuperación ha confirmado que la evolución clínica de la fractura de coracoides y la lesión de ligamentos es positiva y se desarrolla con normalidad. Sin embargo, Marc tendrá que pasar cuatro semanas con el brazo completamente inmovilizado antes de comenzar la rehabilitación, por lo que es imposible pensar en su regreso a la competición este año. Aunque no correrá en el GP de la Comunidad Valenciana, Marc Márquez ha anunciado que estará en Valencia «como espectador, disfrutando de MotoGP».

Tras conocer la decisión, Marc Márquez dijo: «Analizando toda la situación, creemos que la medida más adecuada, inteligente y coherente es respetar el momento biológico de la lesión, incluso si eso significa que ya no podré competir esta temporada ni asistir a las sesiones de entrenamientos. Sabemos que nos espera un invierno difícil, con mucho trabajo, para recuperar mis músculos al 100% y estar listo para 2026. Esto no debe eclipsar ni hacernos olvidar el gran objetivo que logramos este año: volver a ser campeones del mundo, y pronto lo celebraremos todos juntos. Gracias a todos los aficionados por sus amables mensajes, a Ducati y a todos los patrocinadores por su apoyo y comprensión».

Por su parte, Gigi Dall’Igna, director general de Ducati Corse, comentó: «Desde que supimos del diagnóstico de la lesión, sabíamos que las posibilidades de que Marc estuviera en Valencia para el Gran Premio y el test eran muy bajas. Es una pena, porque para nosotros es muy importante tenerlo en pista, pero sabemos perfectamente que la prioridad es recuperarse y volver al 100% para la próxima temporada. Apoyamos plenamente la decisión y estamos convencidos de que no correr más riesgos es la mejor opción para todos. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo pronto de vuelta con nosotros».