Márquez evita el quirófano pero se perderá los dos próximas carreras de MotoGP

Marc Márquez evitará el quirófano tras fracturarse el hombro en la carrera del pasado domingo en el Gran Premio de Indonesia del Mundial de MotoGP 2025. El piloto español, campeón del mundo, no estará ni en Australia ni en Malasia, según ha informado el equipo Ducati, que también confirmó la lesión exacta del de Cervera.

Los italianos comunicaron la llegada de Márquez a Madrid este lunes, donde se sometió a pruebas tras acudir al hospital Ruber. El diagnóstico es una fractura «en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho». Márquez, como decimos, se perderá las próximas dos citas, aunque ya había abrochado su noveno campeonato en el GP de Japón la semana pasada.

Ducati facilitó unas palabras de Márquez tras el parte médico: «Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar el plazo de recuperación. Mi objetivo es volver antes del final de la temporada, pero sin precipitarme más allá de las recomendaciones médicas. Tanto mis objetivos personales como los del equipo se han cumplido, así que ahora la prioridad es recuperarme adecuadamente y estar al 100%».

Comunicado de Ducati sobre Márquez

«Marc Márquez llegó a España esta mañana, donde, inmediatamente después de aterrizar procedente de Indonesia, acudió al Hospital Ruber Internacional de Madrid. Tras someterse a varias revisiones médicas, se le ha diagnosticado al piloto español una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho. El examen clínico y la evaluación radiológica han descartado cualquier relación con lesiones previas y han confirmado la ausencia de desplazamiento óseo significativo.

Por ello, el equipo médico, dirigido por los Dres. Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, ha optado por un tratamiento conservador, que consiste en reposo e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y la consolidación clínica de la fractura, lo que lo descarta definitivamente para el próximo Gran Premio de Australia y Malasia.

El piloto del equipo Ducati Lenovo se someterá a revisiones semanales, y su evolución determinará el tiempo final de recuperación y su regreso a la competición».