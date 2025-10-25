Álex Márquez ya es subcampeón del mundo de MotoGP. El piloto de Gresini se ha reivindicado tras sentenciar el segundo puesto del Mundial de MotoGP y ha lanzado un mensaje pidiendo más respeto. Asegura que no sabe venderse tan bien y eso hace que no le valoren tanto como a otros pilotos. Pero este año, el 73 ha demostrado que es uno de los mejores pilotos que hay en la categoría reina, con un talento descomunal que le ha llevado a ser el segundo mejor de la temporada, sólo por detrás de Marc Márquez.

El de Cervera se mostró muy contento tras cerrar el subcampeonato: «El primero de los perdedores. Hemos ganado algo. No, muy feliz, no, muy contento. Hacer segundo en un campeonato del mundo cuando nadie daba un duro por nosotros es algo que me enorgullece muchísimo. Ha sido una carrera donde me temblaban hasta las pestañas y en las cuatro últimas vueltas no he pilotado nada bien; sólo he pilotado bien la primera vuelta. Luego, ya, me he ido largo, se me ha complicado ahí. Pero hay que estar muy feliz, muy contento. Creo que hemos hecho un gran trabajo como equipo. El Gresini, desde el primer año en el que vine, en el que entré en 2023, me ha dado esa confianza para, de la manera que soy yo, diésel, ir cada vez y estar más cerca de los ‘top’ y estamos ahí, así que muy feliz».

Todo esto tiene una explicación y Álex desveló el por qué este año ha podido luchar con los de arriba y ser segundo del Mundial: «Lo dije en pretemporada, cuando estás en un equipo satélite, un equipo pequeñito, cuando tienes la moto del año anterior, dependes mucho de eso, de si los otros dan un paso al frente, hacia delante, como hicieron el año pasado las Ducati de 2024 y algunos otros, pues ahí se te complica muchísimo la historia. Este año hemos tenido la gran suerte, para nosotros, de que Ducati no ha dado un paso muy agigantado con la 2025, sólo ha sido una evolución. Eso nos ha dado las opciones y las herramientas para poder ser muy competitivos desde el principio», comentó en DAZN.

El 2025 será un año histórico porque, por primera vez, dos hermanos han quedado al frente del campeonato: «Un año es muy largo, siempre hay baches, altibajos. El tener a Marc cerca me da ese plus, esa ventaja de momentos donde tienes dudas, donde estás más nervioso, no te salen las cosas, me da la tranquilidad. Nos complementamos muy bien. En el deporte no hay secreto. Si tú tienes algo claro, si tú trabajas por ello, si tú agachas la cabeza, y sigues… es eso. El trabajar, el no darte por vencido y cuando hay dudas, tener la facilidad de parar, pensar… Decir: ‘Vale, ¿qué es?’, ser autocrítico con uno mismo y, luego, volver a darle la vuelta. Creo que esas son las cosas que todos los pilotos tendríamos que tener en muchas más ocasiones, la autocrítica para poder, en momentos difíciles, darle la vuelta con más facilidad».

Los dos hermanos son muy autocríticos el uno con el otro. Álex reconoce que el no saber venderse ha hecho que mucha gente no le valore como el gran piloto que es: «Eso nos une muchísimo, porque los dos somos bastante parecidos en ese aspecto. Aunque uno esté primero, siempre está el otro que le dice: ‘Sí, pero… pero aquí puedes mejorar, pero allí, también’. Y eso te facilita esa autocrítica. Yo, personalmente, soy un piloto que soy muy autocrítico conmigo mismo, que me sé vender muy poco, por eso mucha gente, de alguna manera, no me valora muchísimo, pero porque no es engañar a la gente, yo digo… Yo hoy estoy en el podio, pero no he pilotado bien, pues lo digo. No tengo ningún problema en ello. La moto, es verdad que no estaba al cien por cien, pero yo podía pilotar mucho mejor. Ése es mi carácter. Creo que también es una virtud y lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí».

Marc lanzó un mensaje al acabar la carrera diciendo «¿Y ahora qué? No se puede pedir nada más?», a lo que Álex respondió que «no, este año, no. Él no estará, pero son tres carreras para disfrutar, sin esa presión de tener que cerrar un subcampeonato, que, quizá cuando es la tercera o cuarta vez como Marc o Dani Pedrosa, ya es como otra más, pero como es la primera, me temblaba todo hoy».