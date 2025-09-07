Álex Márquez: «Me da igual el pique con Rossi, el mío es con Marc»

La victoria de Álex Márquez en Montmeló ha hecho que Marc no tenga bola de título en Misano, la casa de Valentino Rossi. Es decir, le ha hecho un favor al italiano. Pero el de Cervera asegura que no le importa el pique Márquez-Rossi, el suyo «es con Marc, que este año vamos 2-1 en carreras en España». El 73 ha ganado dos por una del 93 y en Valencia se decidirá todo. Además, afirmó que es «mi mejor carrera en MotoGP», por el hecho de haber tenido a un piloto como Marc detrás durante 22 vueltas.

Al ser preguntado qué victoria es más especial, si la de Jerez o esta por haber ganado a todo un Marc Márquez, Álex explicó: «Sí. Difícil de comparar. Me quedo con las dos. Es verdad que querer algo más por la afición, esa curva, sobre todo Nieto-Peluqui, que es mágica, siempre lo he dicho. Pero aquí aún más especial por cómo he gestionado la carrera, por tener a Marc detrás durante 24 vueltas o 22, porque las dos primeras las ha hecho delante, el quitarme la espinita de ayer. Todo ha sido muy especial, tocaba y sobre todo creo que es más especial por cómo venía de las últimas carreras, que creo que no habíamos estado del todo finos en muchos momentos. Entonces, el volver con esta convicción y con esta claridad mentalmente era muy importante aquí».

Con su victoria, Álex Márquez le ha hecho un favor a Rossi, pero a él le «da igual», sólo le importa el que tiene con su hermano: «El pique lo tengo con Marc, que este año vamos 2-1 en carreras en España. Entonces yo he ganado dos, él una, en Valencia el desempate. A ver si me iguala o gano yo. Y a partir de ahí veremos, me gusta más ese pique. Y poco más, al final yo intento hacer lo mejor, él ganará su noveno tarde o temprano. O sea, da igual que sea en Misano, en Japón, en Indonesia o cuando sea, porque tiene mucha ventaja y nosotros intentaremos empujar lo máximo para poder ser subcampeones».

Con este triunfo, Álex Márquez ya tiene la triple corona en Montmeló, cosa que Marc no tendrá nunca: «Eso era importante, nunca lo había conseguido y conseguirlo aquí en casa… es un circuito que me encanta y que siempre he sido rápido. Ya son palabras mayores el ganar en las tres categorías, así que súper feliz. Son datos solo, pero es verdad que te llena de orgullo».

El leridano reconoció que cuando probó la GP24 por primera vez no se esperaba todo lo que ha venido después: «No, honestamente no. Tienes la ilusión, tienes un poco la esperanza. Ayer salió el tema un poco del test que me caí a última hora haciendo medio simulacro de sprint. Me caí en las siete y les dije ‘he tenido la misma sensación que cuando me caí en el test’. Me sentía tan bien encima de la moto que sentía que la caída no podía llegar en ningún momento. Entonces me acordé de ese test y hoy he dicho hay que ir a por ello. Ese test fue muy importante y vimos que había mucho potencial y ahora hay que seguir haciendo esto hasta final de temporada. Da igual donde estemos el domingo, pero al menos el sacar el 100% e irnos a casa sabiendo que hemos dado nuestro 100% en cada gran premio».

Sobre qué circuito cree que le puede beneficiar de los siete que faltan, Álex Márquez reconoció que «Malasia siempre se me ha dado bien. A partir de ahí, los otros son circuitos que no se me dan mal, que siempre se me han dado bastante bien entonces, pero el más así que digo guau, quiero llegar ahí Malasia o Portimao».

Respecto a si tiene la sensación de que le ha ido muy bien hoy que Marc no lanzara la toalla como hizo ayer, para estar siempre tensionado y no bajar la guardia, dijo: «Bueno, también tenía Enea bastante cerca. Y lo ha probado. Al final ha bajado la guardia a cuatro del final, ayer lo bajó a cinco del final y me caí a cuatro del final. Más o menos ha sido una carrera muy parecida. Es verdad que tenía algo menos de ventaja, pero intentaba gestionar muchísimo. Creo que he hecho un 39 en la vuelta ocho, más o menos, y ahí he intentado a ver si podía al menos llegar al segundo y a partir de ahí gestionar, pero he visto que él estaba enganchado y que no me dejaría ir. Mi mejor carrera en MotoGP, porque al final si Jerez gané, pero el poder mantener a un Marc durante 24 vueltas, 22 en ese caso, detrás no es fácil. Nunca vas relajado porque sabes que en cualquier momento va a tirar el ataque».

Por último, lanzó balones fuera cuando le preguntaron si el hecho de que su madre fuera de azul tenía algo que ver: «No, no, al final son cositas del armario, ¿sabes? Ha cogido lo primero que ha encontrado en el armario».