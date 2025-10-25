Bagnaia reina al sprint en Malasia y Álex Márquez se proclama subcampeón del mundo

Pecco Bagnaia se ha llevado la victoria en la sprint el GP de Malasia de MotoGP. El bicampeón de MotoGP ha resurgido este sábado y partía desde la pole después de tener que pasar por la Q2. Como en Japón, el italiano tenía un ritmo alto que impuso desde el inicio y mandó de principio a fin para volver a lo más alto del podio. Esa victoria le valía a Álex Márquez, segundo en carrera, para proclamarse subcampeón del mundo y cerrar un año histórico.

Ya lo dijo el propio Pecco cuando llegó que el de Sepang era un circuito que se le daba bien y así lo ha demostrado. El 63 venía de dos carreras para olvidar en las que se había quedado muy lejos de los puntos en las sprints y con dos caídas en las carreras largas. Estaba desesperado el italiano, pero aquí en Malasia ha resucitado de nuevo. Salía desde su lugar favorito, la pole, un sitio en el que se siente como en casa, y lo hizo con decisión.

Bagnaia salió muy bien y no dio opción alguna a Álex Márquez, que también hizo una muy buena salida partiendo desde la segunda plaza y se pegó a la Ducati oficial como una lapa. Tras ellos, en tercera posición, se colocó Pedro Acosta al paso por la primera curva. La KTM iba muy bien en el inicio de carrera y pasó a Álex en la curva 15, pero el de Cervera aprovechó la velocidad punta de su Ducati para recuperar la posición en la recta. A partir de ahí, Pecco empezó a irse.

El piloto del Ducati Lenovo volvía a demostrar que sigue siendo un auténtico campeón. Tenía más ritmo que todos y se escapó desde el inicio. Álex se mantenía en segunda posición sin opción de dar caza a Bagnaia. La victoria del 63 y su segundo puesto le valía para cerrar el subcampeonato del mundo. Al ver que el compañero de equipo de su hermano Marc Márquez se iba y no podía cogerle mantuvo la calma y se centró en agarrar esa segunda plaza.