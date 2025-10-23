Pecco Bagnaia está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva. El piloto italiano no levanta cabeza y ha perdido la tercera posición del campeonato con Marco Bezzecchi tras sus últimos resultados. Valentino Rossi reconoció que su pupilo «ha empezado a tener dificultades» al tener «un compañero de equipo tan rápido como Márquez».

Parecía que el bicampeón del mundo de MotoGP empezaba a ver la luz al final del túnel con el doblete de Japón, pero no ha sido así. Después de Motegi volvieron a aparecer los problemas y sigue sin saber qué está pasando en su moto. Lleva dos caídas consecutivas en las carreras largas de Indonesia y Australia y sin entrar muy lejos de los puntos en las sprints. Ni él ni Ducati ni nadie entienden qué está pasando porque la moto es la misma que la de Japón.

Rossi ha sido el último en pronunciarse justo antes del GP de Malasia, un circuito que se le da bastante bien a Bagnaia: «Pecco es tres veces campeón del mundo, incluyendo un título en Moto2, también con nuestro equipo. Es increíblemente rápido, pero lamentablemente este año está pasando por un momento difícil. En los últimos tres años, siempre ha luchado por el Campeonato del Mundo. Ganó dos, mientras que el año pasado lo perdió en la última carrera. Ha demostrado su valía».

Il Dottore asegura que están tratando de buscar una solucín. «Este año, por una serie de circunstancias, no se ha encontrado muy cómodo con la nueva versión de la Ducati. Ha empezado a tener dificultades, flanqueado por un compañero de equipo tan rápido como Márquez. Estamos pasando por un momento difícil y estamos intentando ayudarle al 100%, tratando de encontrar la manera de resolver la situación. Nosotros tampoco hemos entendido aún qué ha pasado, pero estamos convencidos de que Pecco volverá a estar delante y luchará por la victoria de nuevo», dijo Valentino en declaraciones a Sky Italia.