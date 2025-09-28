El año que Marc Márquez torturó a Bagnaia

Marc Márquez ha torturado a Pecco Bagnaia y a todos sus rivales esta temporada. El ilerdense se ha proclamado campeón del mundo este domingo 28 de septiembre en Japón, culminando así una temporada histórica en la que ha dominado de principio a fin. Cuando fichó por Ducati y subió a la moto roja, muchos hablaron de la «armonía en el box», pero la realidad es que el español ha arrasado al pupilo de Valentino Rossi este curso.

Pecco venía de ser primero dos años seguidos y subcampeón de MotoGP el año anterior (2024) tras una bonita batalla con Jorge Martín. Pero la presencia de Marc Márquez en el box rojo cambiaba las cosas. Ambos iban en la misma línea de evolución de la moto en pretemporada, pero el español se adaptó mejor que el italiano y le ha pasado por encima. Su compañero de equipo ha tenido muchos problemas este año, no lograba dar con la tecla en la Desmosedici GP25 y eso le ha impedido luchar por el campeonato.

Márquez ha sido su propio rival este año, con permiso de su hermano, Álex Márquez, que es el único que ha logrado arrebatarle el liderato, aunque fuera de manera momentánea. Marc fichó por Ducati para volver a ser campeón. Primero se fue a Gresini, un equipo satélite, para intentar recuperar la velocidad. Una vez la recuperó se fue a la mejor moto de la parrilla, la roja, para volver a ganar un campeonato del mundo.

En cuanto ha vuelto a tener la mejor moto, ha demostrado que sigue siendo el mejor piloto de la parrilla. En su primera carrera en Tailandia consiguió la victoria tanto en la sprint como en la carrera larga del domingo, y se convirtió en el primer líder del Mundial 2025. Consiguió tres victorias en las primeras cuatro pruebas y no fueron cinco porque se cayó en Austin cuando lideraba con bastante ventaja sobre el segundo. Pero lo cierto es que Marc Márquez ha pasado por encima de un Pecco Bagnaia, que no ha terminado de encontrarse cómodo con la Ducati esta temporada.