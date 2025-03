Se llama Alejandro Márquez Alentá, pero es más conocido como Álex Márquez. Nacido un 23 de abril de 1996 en Cervera (Lérida) es un piloto de motociclismo español que compite en la categoría reina de MotoGP con el equipo Gresini Racing. El hermano de Marc Márquez se ha convertido en líder de la clasificación general de MotoGP. Álex Márquez está logrando ser el piloto más regular de la competición, lo que le ha otorgado un total de 87 puntos.

Un veto

Durante una entrevista, Álex contó que el «2019 era mi quinto año en Moto2, se me había criticado ya por eso. Hacía años que quería subir a MotoGP. Era un año raro de contratos que ya estaban cerrados, era el 2+2… Me pilló cuando Jorge Lorenzo estaba haciendo su primer año con el Repsol Honda», afirmó.

Marc Márquez y su hermano Álex.

«A mitad de año, en Brno (República Checa), tuve una oferta para hacer un año en Moto2 y creo que eran dos en MotoGP con Yamaha Petronas. Fabio Quartararo estaba ganando, o estaba delante luchando con Marc Márquez. Era una moto que me gustaba, que por mi estilo de pilotaje creía que podía ser buena… Pero no acaba de salir. Por x razones. Yo no diría tanto veto, pero no hubo el OK por parte de Yamaha», contó el menor de los hermanos Márquez en DAZN.

A través de las redes sociales

Al igual que Marc Márquez la fórmula del hermetismo siempre acompaña a Álex. Sin embargo, a través del universo 2.0, concretamente a través de su cuenta de Instagram muestra pequeñas píldoras de cómo es su día a día. Reúne más de un millón y medio de seguidores y, además de publicar sus logros y éxitos, también publica fotografías de su esfera personal.

Gracias a un post que publicó recientemente se ha podido saber que el matcha es una de las bebidas preferidas del piloto. «Cambiando el café italiano por el mate argentino este fin de semana», indicó, revelando así algunos de sus gustos gastronómicos. Además de la modalidad de moto en la que trabaja, montar en bicicleta es otra de sus grandes pasiones al igual que el runing.

Amante de los animales

A través de esta ventana, Álex Márquez comparte imágenes de sus dos perros, Stich y Shira. Hace unos años, confesó, en tono jocoso que las mascotas eran suyas y no de su hermano. «Los perros son míos. Los llevo al veterinario, les doy de comer. Marc los usa para Instagram”, expresó, en clave de humor.

Su pareja

En el terreno sentimental, Álex Márquez atraviesa un buen momento. Actualmente, mantiene una relación con Gabriela Guzman. La feliz pareja estuvo de viaje en diciembre en Suiza, disfrutando de los mercadillos navideños, tal y como dejaron reflejado en las redes sociales. “Una semana con mi alma gemela”, indicó el piloto.

Gabriela trabaja en el departamento de Marketing del Atlético de Madrid y también se muestra activa en la red. De hecho, reúne ya más de 30.000 seguidores.