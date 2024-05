Gemma Pinto se encuentra en un gran momento profesional, pero también personal. La influencer acaba de presentar su nuevo proyecto profesional en un evento celebrado en el Cupra City Garage de Madrid. Kream, la marca de cosmética solar ha presentado junto a su PR y Brand Manager, sus nuevos productos para la temporada de verano 2024. Ha sido en este enclave donde ha hablado sobre su relación con Marc Márquez.

Pese a que Pinto siempre hace gala de su eterno blindaje, en alguna ocasión da a conocer alguna que otra píldora acerca de su historia de amor con el piloto, con quien cumple un año. «Estamos muy bien, la verdad. Todo bien. Estoy muy feliz», ha dicho en un primer momento. «La verdad es que nos apoyamos mutuamente y eso es muy importante tanto en el trabajo de uno como del otro», ha añadido al mismo tiempo que ha indicado que son muy de vivir «en el día a día». «No planeamos muchas cosas», ha puntualizado. Asimismo, también ha comentado que sobre los planes de futuro «no, no tenemos».

Gemma Pinto en un evento. (Foto: Gtres)

La confirmación de su romance

Hace justamente un año fue cuando se confirmó la historia de amor de Marc Márquez y Gemma Pinto. Pese a que ambos son muy celosos de su intimidad no dudaron en compartir a través de las redes sociales los que fueron sus primeros pasos como pareja.

Durante un viaje a Marrakech, la pareja decidió no esconderse y comenzaron a publicar una serie de imágenes dando así rienda suelta a su romance. En un principio, el piloto colgó una fotografía donde sostenía la mano de una mujer. Esto generó gran revuelo en la Red por ver de quién se trataba. Poco después, optó por etiquetar a Pinto en sus publicaciones, lo que acabó de aclarar todas las dudas.

Tras esto, las publicaciones de ambos en sus respectivos perfiles de Instagram han sido constantes. Sin duda, un reflejo del amor que se profesan mutuamente.

Gemma Pinto junto a Marc Márquez. (Foto: Gtres)

Sobre Gemma Pinto

Gemma Pinto, lejos de ser anónima, es un rostro conocido entre las influencers de Instagram y creadoras de contenido del momento. Nacida en Barcelona, estudió en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Blanquerna. Justo allí fue donde conoció a Laura Escanes, con quien comparte una bonita amistad desde entonces. De hecho, con el paso del tiempo se han hecho inseparables y se las puede ver en multitud de eventos y viajes juntas. Finalmente, mientras Escanes se fue adentrando poco a poco en el universo 2.0, Gemma Pinto terminó la carrera de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing.