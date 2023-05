¿Quién es Gemma Pinto? Todo sobre la nueva ilusión de Marc Márquez

Marc Márquez (30) vuelve a copar todos los titulares de la crónica social (y deportiva) este sábado. Y no, no por nada que tenga que ver con su trayectoria profesional como piloto de motociclismo en MotoGP, ni por su recuperación tras el aparatoso choque con Miguel Oliveira en el GP de Portugal, que lo han obligado a perderse varias carreras; si no por la que podría ser su nueva ilusión tras los numerosos rumores en redes que lo relacionaban con María Pedraza hace escasas semanas: Gemma Pinto.

Ha sido una instantánea de la joven y una stories de él en Instagram para felicitarla en el día de su veintiséis cumpleaños, lo que ha hecho saltar todas las alarmas y la imaginación (o más bien lógica) de los usuarios en la red. «Marc Márquez ha decidido rematar el viernes subiendo una foto que da a entender que tiene novia y ya está todo el mundo investigando quién es. La sospechosa es Gemma Pinto», «Se llama Gemma Pinto y es medio influencer», «Es Gemma Pinto, la peca de la mano es igual», son algunos de los comentarios entre usuarios. Y lo cierto es que no cabe lugar a dudas. Pues es evidente, que la mano que abraza el piloto corresponde a la de la joven: mismo anillo, misma peca, mismo color de uñas.

No sabemos por el momento cómo se ha conocido la que sería la nueva pareja de moda, aunque todo apunta a que habría sido gracias a sus amigos en común: Gemma Pinto es íntima amiga de Laura Escanes (27) que, a su vez, mantiene una muy buena relación con María Pombo (28) y su marido, Pablo Castellano (36). Tanto, que fue Pablo quien ayudó a la ex de Risto Mejide (48) a encontrar el que es ahora su nuevo hogar en la capital madrileña. Asimismo, el constructor ha demostrado tener en sus redes sociales una estrecha amistad con Marc Márquez y su hermano, el también piloto de motociclismo, Álex Márquez (27).

Gemma Pinto reúne en su perfil de Instagram a más de cincuenta mil seguidores y, aunque es cierto que dedica parte de su tiempo a su faceta como influencer, acudiendo a eventos organizados por las marcas de moda o a premieres de películas y series de estreno en nuestro país, la joven está graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing por la facultad de comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, en Barcelona, y es una modelo en auge. De hecho, recientemente ha protagonizado una campaña con Paco Rabanne y protagonizado un documental con Lady Milion, una fragancia «para mujeres atrevidas y a las que les gusta llamar la atención allá donde van», en propias palabras de la firma.

Marc Márquez regresa al asfalto este fin de semana

Marc Márquez regresa este fin de semana al asfalto en el Gran Premio de Francia tras superar la lesión que le ha mantenido alejado de la competición durante las últimas semanas. Sin embargo, el piloto español de Honda se ha mostrado algo pesimista. «Estoy muy contento de regresar, pero no puedo esperar demasiado. Ha pasado un mes y medio sin pilotar y paso a paso trataré de llegar a ese ritmo. El objetivo es volver a recuperar el ritmo y en las próximas tres semanas comenzar a reconstruir mi condición física», ha señalado en rueda de prensa.