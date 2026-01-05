Los deportistas celebran la detención de Maduro: «Gracias a Dios, al fin Venezuela es libre»

Buena parte del mundo celebra la captura de Nicolás Maduro. La justicia estadounidense sostiene una acusación formal contra el narcodictador, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás Maduro Guerra por liderar durante más de 25 años una red de narcotráfico. Y el pueblo venezolano celebra lo que se entiende como una oportunidad histórica para dejar atrás una etapa marcada por la «represión» y el «autoritarismo» en su país. En el deporte también ha habido reacciones importantes.

Dos de los más conocidos, Juan Guillermo Cuadrado y el Checo Pérez, no son venezolanos, pero no han escondido su felicidad por la detención y extradición de Maduro. «Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela», escribió el piloto mexicano de Fórmula 1. «Oremos por Venezuela» y «feliz por todos mis hermanos venezolanos. La espera fue larga. Venezuela libre», compartió el futbolista, ex de la Juventus y otros equipos, en un mensaje acompañado por la bandera del país.

También ha habido jugadores venezolanos que han compartido su opinión pese a las posibles represalias. Mikel Villanueva, que ahora juega en Qatar pero pasó por España y Portugal, escribió en sus redes sociales un mensaje contundente: «Gracias a Dios». Erik Noya, escalador nacionalizado español en 2019 y nacido hace 31 años en Caracas, también celebra por todo lo alto la captura de Maduro y carga contra sus defensores: «Ahora sí, sopórtenla, sapos». «Tan bellos que se veían agrandados, bien apetrechados, mirando por encima de la nariz, mientras la gente se defendía con las uñas y sin clemencia los mataron», añade el ganador de la medalla de plata mundial en 2021 y del bronce europeo en 2024.

El deporte celebra la captura de Venezuela

Otro mensaje que generó revuelo fue el del ex futbolista venezolano Gabriel Cichero, uno de los mejores de la historia de su país: «Libertad 2026». El exdefensor de ‘la Vinotinto’ compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional y dedicó palabras al pueblo venezolano. Más contundente fue Cristian Toro, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 con España pero nacido en Venezuela.

«Me expongo a hacer este video porque estoy feliz, porque han capturado por fin a este personaje. Estamos viendo que nos silencian, que no podemos opinar sobre ciertos temas; que, dependiendo de lo que opines, te ponen una etiqueta, o que yo, por opinar, muchas veces se me ha tildado de una cosa u otra. Todavía hay un camino que recorrer, no ha acabado aquí, pero animo a todo el mundo a que intervenga en los debates, en este caso políticos», dijo.

El golfista de 41 años Jhonattan Vegas, uno de los deportistas profesionales que mayor presión ha ejercido con sus críticas al panorama político y social de Venezuela, celebró la captura de Maduro y se muestra confiado en un cambio de rumbo en su nación. «Viva Venezuela CARAJOOOOOOOOOOOOOOOOOO», plasmó en su cuenta de X, antes Twitter. Y así muchos más que celebran la captura de Maduro, que será juzgado en Estados Unidos.