Venezolanos en Madrid celebran la captura de Maduro: «¡Felicidad total, no puedo ni llorar de la emoción!»

Ciudadanos venezolanos se han concentrado frente al Consulado de Venezuela en Madrid este sábado tras la detención del narcodictador Nicolás Maduro, para celebrar lo que consideran el «fin de una etapa» marcada por la «represión» y el «autoritarismo» en su país. Al grito de «¡Maduro narcotraficante, usurpador y asesino!» y «¡Libertad, libertad, libertad!», los manifestantes ha ondeado banderas venezolanas mientras recibían muestras de apoyo de conductores que hacían sonar el claxon y de peatones que se detenían para felicitarles. «¡Felicidad total, no puedo ni llorar de la emoción!», exclamaba a OKDIARIO una de las asistentes visiblemente emocionada.

La concentración ha tenido lugar frente a la sede consular, custodiada por un furgón policial, después de que Estados Unidos anunciase ataques contra infraestructuras del régimen y la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El anuncio, que fue realizado esta misma mañana por el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de redes sociales, ha sido recibido con aplausos y consignas de agradecimiento por parte de los concentrados.

Entre los asistentes se encontraba Eric Zuleta, quien se ha identificado como presidente de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela y exdiputado. Zuleta ha reclamado la restitución de la democracia, el respeto a la Constitución y a la voluntad popular, y defiende que Edmundo González debe «asumir el Gobierno» al considerar que fue el vencedor de las elecciones presidenciales de 2024.

Otros participantes han coincidido en que la detención de Maduro supone, a su juicio, «el primer paso» para poner fin a un Gobierno que calificaron de «nefasto», responsable de una «opresión prolongada» sobre la población venezolana. No obstante, algunos llamaron a la calma y recordaron que aún queda «mucho trabajo por delante» para consolidar una transición democrática.

«Tenemos esperanza de que este sea el paso definitivo después de más de dos décadas esperando», señalaba otro manifestante, mientras insistía en la necesidad de que rindan cuentas quienes «han sido cómplices» del régimen chavista.