Djokovic se desvincula del sindicato de tenistas que él mismo creó en 2020 por falta de transparencia
Novak Djokovic, insatisfecho con el desarrollo del circuito, decidió durante la pandemia poner en funcionamiento la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), una sindicato fundado por él mismo destinado a mejorar los derechos y condiciones de los y las tenistas. Ahora, seis años después de aquello, ha decidido desvincularse de él por las «persistentes preocupaciones sobre la transparencia, gobernanza y la forma en la que se ha representado su imagen», escribió en un comunicado.
Temas:
- Deportes
- Novak Djokovic
- Tenis
