Djokovic se contradice: no firma la histórica denuncia de su propio sindicato contra la ATP

Desde que la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), sindicato de Djokovic, presentara una denuncia contra los organismos que rigen el tenis, muchas voces se habían pronunciado al respecto. Demasiadas, menos la de Djokovic, fundador de la mencionada asociación. El día marcado en el calendario para que diera su opinión era este viernes, dentro del marco del Masters 1.000 de Miami.

«Nunca he sido partidario de la división en nuestro deporte, pero siempre he luchado por una mejor representación, influencia y posicionamiento de los jugadores a nivel mundial en nuestro deporte, que creo que aún no está donde yo creo que debería estar, ni donde la mayoría de los jugadores creen que debería estar. No hablo solo de premios, sino también en muchos otros puntos que también se mencionan en ese documento», empezó Djokovic su intervención.

«Espero de verdad que todos los órganos rectores, incluida la PTPA, se unan y resuelvan estos problemas. Para ser sincero, hay cosas con las que estoy de acuerdo en la demanda y otras con las que no. También me parece que quizás algunas palabras eran bastante fuertes. Pero supongo que el equipo legal sabe lo que hace y qué tipo de terminología debe usar para lograr el efecto deseado», añadió Djokovic.

Después pasó a explicar el motivo por el que no firmó la denuncia que sí lleva el nombre de otros tenistas de peso como Kyrgios u Opelka. «Sentí que no necesitaba firmar la carta porque quiero que otros jugadores den un paso al frente. Sigo formando parte del comité ejecutivo, pero no tengo poder ni influencia», expresó el balcánico.

Alcaraz tampoco apoya la denuncia del sindicato de Djokovic

«No apoyo esta carta y no la puedo apoyar porque no sabía absolutamente nada al respeto. Fue una sorpresa para mí. Me enteré a través de las redes sociales y también vi que habían utilizado frases que había dicho en una rueda de prensa», aseguró Alcaraz.

El murciano siempre se ha mostrado crítico con el cargado calendario del circuito tenístico, alzando la voz en varias ruedas de prensa. El sindicato de Djokovic recoge en un párrafo del comunicado sus palabras y las utiliza para ilustrar el sentir de los tenistas. «Hay algunas cosas que aparecen que estoy de acuerdo y otras que no», añade Alcaraz.

Los tenistas sienten que reparto del dinero de los Grand Slam, sólo reciben el 10% total de los beneficios, no es directamente proporcional a su papel. La ITF aseguró que, siendo una organización sin ánimo de lucro, el propósito de la misma es «asegurar el crecimiento y la sostenibilidad del deporte» y que reinvierten el 90% de sus ingresos en el desarrollo del deporte