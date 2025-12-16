La Legión barre a EEUU en un concurso de drones de guerra en el que se alza con la victoria

La Brigada de la Legión del Ejército español ha logrado un hito excepcional al proclamarse vencedora en la primera edición de la Best Drone Warfighter Competition, un evento de drones de guerra organizado por el Ejército de Estados Unidos en Europa y África (US Army Europe & Africa).

El equipo español, formado mayoritariamente por operadores de la X Bandera Millán Astray de La Legión, se impuso con claridad gracias a su excelente rendimiento en precisión, control y trabajo en equipo, superando a rivales de unidades de élite aliadas.

Esta victoria, celebrada en la ceremonia de clausura por el 7th Army Training Command, no sólo resalta el alto nivel de preparación de las fuerzas españolas en tecnologías no tripuladas, sino que también les abre la puerta a competir en la fase global de esta competición en 2026.

Como señaló el responsable del equipo español, este éxito es el resultado de intensos meses de preparación con nuevos equipos y tácticas adaptadas. En un contexto donde los drones han ganado relevancia estratégica, como se ve en conflictos actuales, este triunfo subraya la creciente profesionalización de España en este ámbito.

Esta competición, celebrada entre el 8 y el 10 de diciembre de 2025 en el área de entrenamiento de Grafenwoehr, en Alemania, reunió a una decena de equipos de unidades estadounidenses destacadas en el continente, junto con representaciones de España e Italia por parte de Europa.

Los participantes pusieron a prueba sus destrezas en el manejo de sistemas aéreos no tripulados (UAS), enfocándose en misiones de reconocimiento de corto alcance y vuelos en primera persona (FPV).

Las pruebas incluyeron exámenes teóricos sobre doctrina y procedimientos, así como escenarios prácticos en entornos urbanos con elementos de camuflaje, carreras de obstáculos para evaluar precisión y maniobrabilidad, y tareas de coordinación táctica. Se emplearon diversos drones, como modelos Skydio, DJI Mavic, Avata o Vantage Vesper, destacando la importancia de la navegación, el reconocimiento y el apoyo en operaciones reales.