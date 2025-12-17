Condenan a 15 años a unos padres de Sevilla por violar a su hija y obligarla a hacer un trío con ellos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de 15 años de prisión a un padre de Sevilla por violar a sus dos hijas menores y obligar a una de ellas a hacer un trío con su mujer, que ha sido condenada a una pena similar.

El tribunal considera probado que el padre violó de forma reiterada a ambas hijas en el domicilio familiar y que la madre, lejos de impedirlo, conocía las agresiones sexuales, las permitió y participó en algunos de los episodios.

La sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, sitúa los hechos entre 2021 y 2023. El matrimonio vivía un municipio de Sevilla con sus tres hijos, dos niñas y un niño. Las agresiones sexuales comenzaron cuando las hijas tenían 13 y 14 años.

Según el fallo, el padre practicaba tocamientos a la menor de sus hijas aprovechándose de situaciones cotidianas. También la obligaba a manosearlo a él. El episodio más grave se produjo mientras ambos hacían la cama, cuando el acusado se colocó detrás de ella, le bajó los pantalones y la violó vaginal y analmente.

En el caso de la mayor de las hijas, que tiene reconocida una discapacidad del 65%, la sentencia describe un patrón continuado de abusos y agresiones: se masturbaba delante de ella hasta eyacular sobre su cuerpo o su ropa y la penetró por vía vaginal, anal y bucal, todo ello bajo amenazas. Le decía que si no accedía a sus peticiones le daría un guantazo, y que si contaba algo la mataría.

Ambas menores contaron los abusos a su madre, pero hizo caso omiso y permitió que las agresiones se repitieran.

De hecho, con ánimo de cumplir sus fantasías sexuales, el matrimonio obligó a la menor de las hijas a hacer un trío. Mientras madre e hija se tocaban, besaban y practicaban sexo oral mutuo, el padre se masturbaba o mantenía relaciones con su esposa. La sentencia señala que estas prácticas se produjeron «en un número de ocasiones no determinadas».

En junio de 2023, la menor de las hijas confesó las violaciones a una amiga y ésta se lo contó a su madre, que decidió denunciar. La víctima sufrió una crisis de ansiedad y se desmayó. El padre fue detenido al día siguiente y enviado a prisión provisional.

La Audiencia de Sevilla condenó al padre a 15 años de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual con acceso carnal a una menor de 16 años. También le retiró su tutela durante siete años y le prohibió acercarse a ellas durante una década. Asimismo, se le condenó a no trabajar con menores durante 21 años. Los informes médicos determinaron que aunque el acusado tiene un coeficiente intelectual bajo y una «personalidad primitiva», no presenta ninguna patología psiquiátrica que le impida comprender la ilicitud de los hechos.

La madre fue condenada a 14 años, tres meses y un día de cárcel, con idénticas penas respecto a la retirada de la custodia y las órdenes de alejamiento. Además, el tribunal impuso al matrimonio una indemnización de 15.000 euros a cada una de sus hijas por el daño moral.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha rechazado sus recursos de apelación y ha ratificado íntegramente el fallo dictado por la Audiencia de Sevilla.