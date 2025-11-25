Condenado por ofrecer a su hija de 3 años para tener sexo con hombres: «Trátala como si fuera una mujer»

La Audiencia de Huelva ha condenado a 38 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hija de tres años y ofrecerla a un tercero para «provocarlo» y mantener relaciones sexuales con él, además de tomar y difundir material pornográfico de la menor.

La sentencia detalla que el acusado convivía con la niña en su domicilio familiar, en Huelva capital. Antes del 24 de marzo de 2024, desnudó a su hija y abusó de ella, llegando a realizar fotografías de estas prácticas sexuales.

El 24 de marzo de 2024, el procesado mantuvo una conversación por mensajería móvil con otro hombre y «con el propósito de provocarlo y conseguir una relación sexual con él», le propuso que en la relación sexual interviniese también la niña, diciéndole que la tratara «como si fuera una mujer». Durante esa conversación, el padre envió ocho fotos de la menor con la intención de «provocarle sexualmente», según recoge el fallo, consultado por Europa Press.

El tribunal subraya que el condenado «es un padre que no sólo ha agredido sexualmente a su hija de tres años de edad sino que, además, la utilizó para ser objeto de una relación sexual con un tercero al que pidió que la tratara como una mujer».

Añade que «ofreció a su propia hija para satisfacer su apetito sexual sin importarle en modo alguno el sufrimiento de la niña», actuando «con una frialdad desprovista del más mínimo sentimiento paternofilial», sin mostrar arrepentimiento y con una actitud de «desprecio» durante el juicio, acciones todas ellas que «deben ser objeto del mayor reproche penal», sentencia el fallo.

Por ello, la Audiencia de Huelva ratifica la condena emitida por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de la capital, esto es, 11 años de cárcel por promoción de la prostitución de un menor, ocho años por elaboración y difusión de pornografía infantil y 15 años más por la agresión sexual. Además, le impone 10 años de libertad vigilada y una indemnización de 16.000 euros a la pequeña por los daños morales causados.