A juicio un padre por una brutal agresión sexual a su hija con discapacidad en Mallorca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra esta semana el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija con discapacidad cognitiva en su vivienda situada en el municipio de Calvià (Mallorca).

Los hechos tuvieron lugar concretamente en el mes de abril de 2024, cuando el varón sometió a su hija a tocamientos de carácter sexual y le profirió comentarios obscenos mientras le tocaba sus genitales. La víctima tiene una discapacidad intelectual y un diagnóstico de trastorno neurocognitivo derivado de un ictus cerebral sufrido en el pasado.

Por estos hechos ocurridos en una finca de la localidad de Santa Ponça propiedad del hombre la Fiscalía solicita para el acusado hasta tres años de prisión y el pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

El juicio arrancará este viernes a las 09:30 horas.

Juzgan a un hombre por violar a una mujer con discapacidad en un portal de Palma

Por otro lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga esta semana a otro hombre al que también se le acusa de un delito de agresión sexual. La víctima es una mujer con discapacidad que fue violada en un portal de Palma.

El juicio arrancó este pasado lunes a las 12:00 horas, en el que la Fiscalía pude para el acusado una pena de hasta siete años de cárcel y una indemnización de 3.000 euros a la víctima.

Los hechos ocurrieron en el mes de julio del año 2022, cuando el hombre convenció a la víctima, quien padece trastorno de personalidad y deterioro cognitivo leve con un grado de minusvalía del 48%, para que mantuvieran relaciones sexuales en un portal de la capital balear.

En ese lugar, el varón presuntamente comenzó a realizarle tocamientos e incluso llegaron a iniciar relaciones sexuales. Sin embargo, en un momento dado la mujer le dijo que no quería continuar, un anuncio que el hombre hizo caso omiso y la acabó agrediendo sexualmente.

A juicio otro hombre por agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja

Este pasado lunes también ha arrancado otro juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a un hombre al que se le acusa de agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en repetidas ocasiones.

En el año 2018, el varón presuntamente aprovechó que vivía con la menor para agredirla sexualmente en la habitación de la niña. Por ello, la Fiscalía pide para el acusado una pena de seis años de cárcel, la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima y una indemnización de 6.000 euros.