Juzgan a un hombre acusado de violar a su sobrina de 14 años en Ibiza en repetidas ocasiones

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzga esta semana a un hombre acusado de agredir sexualmente en Ibiza a su sobrina menor de edad de tan sólo 14 años. El juicio arrancar este martes a las 10:00 horas y la Fiscalía pide que se le imponga al acusado una pena de seis años.

Los hechos ocurrieron entre julio y diciembre de 2023. El procesado, que vivía con la menor, la agredió sexualmente en repetidas ocasiones aprovechando los momentos en los que se quedaban los dos solos en el domicilio de la isla pitiusa.

Piden seis años de cárcel para un tatuador de Ibiza por agredir sexualmente a una clienta

Por otro lado, esta semana la Sección Primera de la Audiencia Provincial también juzga a un tatuador de Ibiza acusado de agredir sexualmente a una clienta que acudió al establecimiento a hacerse un tatuaje.

El juicio arranca este martes a las 09:30 horas. La Fiscalía para el varón, que también es el dueño del local de tatuajes, una pena de seis años de cárcel, una indemnización de 15.000 euros a la víctima y la inhabilitación de ocho años para tatuar.

El escrito de acusación señala que la mujer fue a hacerse un tatuaje y que, durante la realización del mismo por parte del dueño del establecimiento, este la agredió sexualmente.

Juzgan a un hombre por tocarle los pechos a una mujer en un supermercado de Mallorca

Asimismo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial también juzga esta semana a un trabajador de un supermercado de Mallorca por tocarle los pechos a una mujer cuando ésta estaba buscando su monedero en el bolso para pagar.

El juicio arranca este martes a las 09:30 horas y la Fiscalía pide pide para el acusado una multa de 6.000 euros, la prohibición de acercarse a la víctima y la inhabilitación para cualquier profesión o actividad con menores.

Los hechos ocurrieron en julio del año 2022 cuando el varón, que en aquel momento trabajaba en un supermercado de la isla, se acercó a la mujer mientras ella estaba buscando su monedero en el bolso y le tocó dos veces en pecho izquierdo.