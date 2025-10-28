Juicio al ‘monstruo de Inca’: piden 37 años de prisión por años de maltrato, violaciones y amenazas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma se convierte en el escenario de uno de los juicios más estremecedores del año. En el banquillo se sienta el ‘monstruo de Inca’, un hombre acusado de haber convertido su casa en Inca en una auténtica prisión de miedo, abuso y violencia. La Fiscalía reclama para él 37 años de cárcel y 50.000 euros de indemnización por dos delitos de agresión sexual, dos de amenazas y uno de maltrato habitual, todos agravados por el vínculo familiar y la discriminación por razón de género.

Según el escrito del Ministerio Público, el infierno comenzó en 2004, cuando la pareja inició su relación. Desde entonces, la víctima habría vivido bajo un control férreo: su marido la insultaba, la humillaba, la vigilaba y decidía cada aspecto de su vida. «Ha venido presionando psicológicamente, controlando, insultando y menospreciando a su pareja de forma habitual y continuada», señala el fiscal.

El acusado no solo habría atacado la integridad psicológica de su mujer, sino también la de los tres hijos que tuvieron en común. El relato judicial describe episodios de una crudeza estremecedora: la víctima, según la acusación, era obligada a mantener relaciones sexuales cuando él lo ordenaba, sometida a golpes, amenazas y a una continua degradación.

A finales de 2005, poco después de casarse y tener a su primer hijo, el hombre habría empezado a consumir alcohol y marihuana en el hogar. Desde entonces, la violencia escaló. En 2007, embarazada de su segundo hijo, la mujer fue golpeada brutalmente en el abdomen y amenazada de muerte.

Los años pasaban y las agresiones continuaban. En 2014, el fiscal relata un episodio especialmente atroz: tras una discusión, el acusado amenazó con matarla y posteriormente la violó. Un año después, volvió a ocurrir, esta vez frente a uno de los hijos menores, mientras los otros dos se despertaban aterrados al oír los gritos de su madre.

El Ministerio Público recuerda además que existen antecedentes de condenas previas contra el mismo hombre por agresiones y amenazas, ocurridas en 2014 y 2017. Ahora, con el inicio del juicio, la víctima busca el reconocimiento de años de sufrimiento. La sala escuchará durante los próximos días el testimonio de una mujer que, tras más de una década de silencio, ha decidido enfrentarse cara a cara con su presunto agresor.

El proceso judicial promete ser largo y doloroso. Pero para ella, como ha declarado su entorno, es también el primer paso hacia la libertad definitiva: «Ya no tengo miedo. Solo quiero justicia».