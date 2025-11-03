A juicio un hombre por intentar matar a su pareja en Palma a base de martillazos en la cabeza cuando dormía

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará esta semana a un hombre al que se le acusa de intentar asesinar a su pareja de la manera más brutal. El varón, para el que la Fiscalía le solicita 14 años de prisión, pretendía quitarle la vida a la víctima golpeándole con un martillo en la cabeza en repetidas ocasiones cuando estaba dormida.

El juicio arrancará este jueves a las 10:00 horas. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía también solicita el pago de una indemnización de 77.694 euros como supuesto autor de un delito de tentativa de asesinato con las circunstancias agravantes de parentesco y género.

El acusado y la mujer estaban casados en el momento de los hechos, tenían una hija en común y convivían en el mismo domicilio, situado en la ciudad de Palma. Sin embargo, el hombre se transformó en otra persona cuando en mayo del año 2023 la víctima le comunicó su deseo de poner fin a la relación.

El agresor no aceptó la petición y a partir de ese momento empezó a controlar sus amistades, salidas del domicilio e incluso las llamadas de teléfono. A pesar de tener que soportar todo esto durante meses, en noviembre la mujer decide dar un paso más allá y le comunicó la ruptura definitiva del matrimonio.

Tras esto, ambos tuvieron que seguir conviviendo juntos en la misa casa de la capital balear, pero la hija se fue a vivir con otros familiares para que la mujer pudiera ocupar su dormitorio y así no dormir juntos.

Esta fue la realidad de los dos hasta la madrugada del 30 de enero de 2024, momento en el que el procesado aprovechó que la víctima dormía para golpearle en la cabeza en al menos cinco ocasiones con un martillo de hierro y un kilo de peso.

En la misma noche de la brutal agresión la mujer fue atendida por los servicios de emergencia y estuvo hospitalizada un total de diez días, tiempo en el que la intervinieron quirúrgicamente y la sometieron a diferentes tratamientos médicos.