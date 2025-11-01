Piden seis años de cárcel al acusado de agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en Mallorca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzga este lunes (10.00) horas a un hombre acusado de agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en repetidas ocasiones.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de seis años de cárcel por unos hechos ocurridos en 2018 en fechas no determinadas en las que, según el escrito de acusación, el hombre habría agredido sexualmente a la menor.

El acusado, relata el escrito del Ministerio Público, aprovechaba que vivía con la menor para agredirla sexualmente, entrando en su habitación.

Además de la pena de prisión, Fiscalía solicita la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima, así como una indemnización de 6.000 euros.

Por su parte la Sección Primera de la Audiencia Provincial acogerá este viernes (09.30 horas) el juicio contra dos hombres acusados de estafar a otro con la venta de una finca en Mallorca por valor de 3,7 millones de euros.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados seis años de cárcel y una multa de 7.300 euros por unos hechos que se remontan a 2014.

Según el escrito de acusación, el propietario de una finca en Calvià se puso en contacto con uno de los acusados con la intención de vender la vivienda.

Este contactó con el segundo procesado y comenzaron las negociaciones para la venta. Así, mediante contrato privado, en septiembre de 2014, el propietario vendió la finca a uno de los acusados, siendo el otro procesado el intermediario.

El importe establecido era de 3,7 millones de euros y, ambos acusados, según Fiscalía, falsificaron los documentos de la transferencia aunque nunca tuvieron la intención de efectuar el pago.

Tras comprobar que el dinero no había sido transferido, relata el escrito, el propietario realizó numerosos requerimientos a los acusados, quienes finalmente le transfirieron 285.000 euros.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de estafa agravada y otro de falsedad en documento mercantil y pide que los acusados indemnice al perjudicado con 3,4 millones de euros.