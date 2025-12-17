¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 17 al 19 de diciembre de 2025

Cada tarde, la emoción se hace presente en las tardes de Antena 3 de la mano de Pasapalabra, cuyos espectadores continúan esperando a que sus participantes se hagan con el ansiado bote del programa. No podemos olvidar que, inevitablemente, las miradas están puestas en Rosa Rodríguez, puesto que Antena 3 está promocionando un momento verdaderamente especial en el que la gallega aparece conteniendo la respiración cuando da una respuesta a la última letra del Rosco. Por el momento, se desconoce si realmente se llevará el millonario bote o, una tarde más, se quedará a las puertas de conseguir ese objetivo. Lo que es un hecho, es que durante los próximos días tanto Rosa Rodríguez como Manu Pascual estarán muy bien acompañados por cuatro invitados, que estarán en plató desde el miércoles 17 de diciembre al viernes 19 de diciembre de 2025.

Thaïs Blume

Esta actriz se dio a conocer por su participación en exitosas series de nuestro país, como es el caso de Sin tetas no hay paraíso, El Príncipe o, incluso, Servir y Proteger. Recientemente, ha formado parte del elenco de La Mala Madre, película de Alicia Albares en la que ha trabajado con Álex Gadea, Mariana Cordero, Javier Pereira y Marina Alegre. En lo personal, Thaïs ha vivido un año realmente especial tras haber sido madre.

Antonio Velázquez

El invitado de Pasapalabra en estos días es una cara conocida de un sinfín de películas como es Seis puntos sobre Emma, Tengo ganas de ti y Mi gran noche, pero también de ficciones como Sin tetas no hay paraíso, Tierra de Lobos o, incluso, La Promesa. Uno de sus proyectos más recientes es La encrucijada, serie que se emite cada jueves en Antena 3 y está disponible en atresplayer.

Santi Alverú

Este actor, presentador y comunicador que debutó en 2017 la película Selfie de Víctor García León, por la que llegó a estar nominado a Mejor Actor Revelación en los Premios Goya, regresa al programa presentado por Roberto Leal. Desde entonces, ha participado un gran número de proyectos. Por si fuera poco, el pasado mes de mayo publicó un libro, titulado Demasiados famosos.

Paula Gallego

Uno de sus proyectos más exitosos fue dar vida a María Alcántara en Cuéntame como pasó. Por si fuera poco, ha participado en numerosas ficciones como es el caso de Vis a Vis: El Oasis, así como Machos Alfa. La joven acude a Pasapalabra para presentar la cuarta temporada de esta última ficción, de Netflix, que verá la luz el próximo 9 de enero.