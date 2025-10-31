‘Supervivientes All Stars’: ¿quién es el ganador de esta edición?

La pasada noche del 30 de octubre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la entrega final de la segunda edición de Supervivientes All Stars. El popular formato de supervivencia ha concluido de manera definitiva y lo ha hecho con una gala donde las emociones no han faltado en ningún momento. Tony Spina, Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres y Jessica Bueno fueron los cuatro finalistas que lucharon hasta el final por alzarse con la victoria. Pero, como ya se sabía, solamente uno se llevó la victoria. Un triunfo más que merecido con el que se puso punto final a esta salvaje aventura por Honduras.

La gala comenzó y la organización del programa no estaba para perder el tiempo. El primer televoto de la audiencia dictaminó que Tony Spina era el cuarto finalista de Supervivientes All Stars. Por lo tanto, Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres y Jessica Bueno se jugaron su plaza en el duelo final. Una lucha entre titanes que no dejó indiferente a nadie. Eso sí, antes de conocer el resultado, los concursantes tuvieron que disputarse dos últimos juegos. Una serie de pruebas donde el bombero superó a sus compañeras.

Al ganar los juegos, Rubén Torres pasó directamente el duelo final. Fue entonces cuando Miri Pérez-Cabrero y Jessica Bueno se disputaron su plaza en el televoto. Pero, la audiencia lo tenía claro. Ambas participantes han demostrado ser auténticas leyendas del reality, pero una de ellas se llevó la victoria.

De esta manera, Jessica Bueno fue la elegida para disputarse el último duelo con Torres. Pues, Miri Pérez-Cabrero fue la expulsada. «Me siento ganadora, estoy muy feliz de haber llegado a donde he llegado, gracias por todo», dijo la tercera finalista.

¿Quién ha sido el ganador de la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’?

Las emociones en el plató de Supervivientes All Stars eran notables, pero en la Palapa no era menos. Por ello, llegó el momento de la noche que todo el mundo estaba esperando. Después de muchas lágrimas, nervios y de haber visto un repaso de su aventura por el concurso, se reveló el nombre del gran ganador del reality.

Laura Madrueño se trasladó hasta el centro de la Palapa y agarró a los concursantes de la mano. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez, desde plató, entonó su célebre frase. «Los espectadores de Supervivientes All Stars con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el ganador sea… Rubén Torres», exclamó.

La presentadora levantó la mano del gran ganador de la edición, pues acababa de escribir su nombre en la historia del concurso. Un triunfo que el bombero celebró con mucha emoción. Y es que, tal y como él mismo ha confesado en varias ocasiones, Supervivientes es el concurso de su vida.

Laura, su novia, se encontraba en la Palapa y no dudó en correr hacia él para abrazarlo. Un emotivo momento por el que Rubén Torres, ganador de Supervivientes All Stars, fue aplaudido por todos. De esta manera, el joven recibió su gran premio: un cheque de 50.000 euros.