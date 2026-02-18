Naturgy incrementó su beneficio neto el 6,4% en 2025 en comparación con el año anterior, alcanzando un máximo histórico de 2.023 millones de euros frente a los 1.901 millones de euros de 2024, según ha informado la compañía energética este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la primera gasista y tercera eléctrica de España ascendió a 5.334 millones de euros, prácticamente manteniéndose en los niveles récord de 5.365 millones de euros de 2024.

Así, las ventas netas del grupo alcanzaron los 19.455 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 1,0% en comparación con 2024. Este avance se debió principalmente al encarecimiento del gas y la electricidad, así como al aumento de la producción de los ciclos combinados en España, factores que impulsaron las actividades liberalizadas.

A ello se sumó el incremento de la remuneración regulatoria en el negocio de distribución eléctrica en España y las actualizaciones de tarifas en América Latina. No obstante, estos elementos favorables se vieron parcialmente contrarrestados por el efecto negativo del tipo de cambio a lo largo del ejercicio.

La energética presidida por Francisco Reynés destacó que en 2025 alcanzó sus previsiones «a pesar del desafiante entorno experimentado durante el año, con los resultados reforzando la consistente trayectoria de cumplimiento».

A este respecto, indicó que a lo largo del pasado ejercicio los precios del gas y de la electricidad se mantuvieron, de media, por encima de los niveles de 2024, impulsados por la persistencia de las tensiones geopolíticas y por la incertidumbre macroeconómica.

Estos elementos favorecieron un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, en un contexto en el que el precio del crudo en 2025 se situó, de media, por debajo del registrado en 2024.

Resultados de Naturgy en 2025

Por otra parte, Naturgy invirtió 2.142 millones de euros en 2025, principalmente en redes de distribución y proyectos renovables selectivos. En línea con su plan estratégico, las redes representaron el 47% de la inversión total, frente al 40% en 2024, mientras que las renovables representaron el 36%, frente al 44% de 2024.

Mientras tanto, la capacidad instalada renovable del grupo alcanzó los 8,1 gigavatios (GW), con más de 1,2 GW de capacidad adicional actualmente en construcción. A este respecto, la compañía indicó que la disciplina de capital y la rentabilidad siguen siendo «una piedra angular en el entorno actual, manteniendo un enfoque selectivo en el crecimiento de renovables».

En lo que respecta a la deuda neta de la empresa, a cierre de 2025 ascendió a 12.317 millones de euros, frente a los 12.201 millones de euros un año antes. El ratio de deuda neta/Ebitda se mantuvo en 2,3 veces, incluso después del impacto de la recompra de acciones por 2.332 millones de euros que completó el grupo en junio de 2025.

A este respecto, como parte del compromiso de Naturgy bajo su plan estratégico 2025-2027, se colocaron en el mercado 495 millones de euros y 879 millones de euros de las acciones recompradas en agosto y octubre, respectivamente, para mejorar el free float de la compañía y la liquidez de sus acciones.

Respecto a la retribución a sus accionistas, el dividendo efectivo para 2025 será de 1,77 euros por acción, por encima de los 1,7 euros comprometidos, lo que se traducirá en un dividendo final para el pasado ejercicio de 0,57 euros/acción, sujeto a aprobación por la Junta General de accionistas, que se celebrará el próximo 24 de marzo, a pagar el próximo mes de marzo.

Con su nueva hoja de ruta lanzada hace un año, Naturgy revisó su política de dividendos, estableciendo una trayectoria anual de dividendo por acción, aumentando de un mínimo de 1,7 euros en 2025 a 1,8 euros en 2026 y 1,9 euros en 2027, sujeto a mantener una calificación crediticia de BBB.