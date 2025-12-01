El precio del barril de petróleo sufre un alza del 2% en los mercados tras la decisión de los países de la OPEP+, liderados por Rusia y Arabia Saudí, de estancar el bombeo durante los primeros tres meses de 2026. Por otro lado, la tensión en Venezuela por la presión que está ejerciendo el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, también está impulsando el coste del crudo. En ese sentido, el régimen venezolano ha denunciado que el dirigente norteamericano «pretende apoderarse» de las reservas de petróleo del país, las mayores del planeta.

Trump, por su parte, mantiene que su presencia en los alrededores de Venezuela se debe a una intensa campaña de lucha contra el narcotráfico. El pasado jueves, el mandatario estadounidense ya adelantó que «muy pronto» comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para «detener por tierra» a los «numerosos» narcotraficantes venezolanos.

Esta situación, sumada a la decisión de los países que componen la OPEP+, ha provocado que el precio del barril de petróleo de calidad de Brent, que sirve de referencia para Europa, haya subido alrededor del 1,9%, hasta los 63,81 dólares. Por su parte, la variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, se ha encarecido casi un 2% para alcanzar los 59,98 dólares.

En la reunión telemática celebrada este domingo, Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán (los ocho países de la OPEP+ que en abril y noviembre de 2023 anunciaron ajustes voluntarios adicionales) reafirmaron la decisión adoptada a comienzos de noviembre de mantener en pausa los incrementos de producción durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Esta decisión se fundamenta en la estacionalidad del mercado petrolero, que condiciona la evolución de la oferta y la demanda en ese periodo. Por otro lado, estos ocho países reiteraron que los 1,65 millones de barriles diarios podrían ser devueltos parcial o totalmente, sujeto a la evolución de las condiciones del mercado y de forma gradual.

El precio del petróleo sube

No obstante, el grupo de países de la OPEP+ volverá a reunirse el próximo 4 de enero de 2026 para revisar las condiciones del mercado, por lo que es probable que la subida del precio del petróleo tome otro rumbo a partir del próximo mes, cuando finalice el año.

Con todo, otras de las presiones que está sufriendo el crudo viene de Venezuela. «Venezuela denuncia formalmente que el Gobierno de los Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza. Esta pretensión es contraria a la convivencia pacífica entre las naciones y pone en peligro la producción petrolera venezolana y el mercado mundial», declaró Delcy Rodríguez.

En particular, Caracas señaló que Estados Unidos «ha desplegado más de 14 buques y 15.000 efectivos militares» en la región del Caribe y que estas fuerzas han realizado más de 20 bombardeos contra supuestas embarcaciones del narcotráfico «dando como resultados el asesinato de 80 personas».

Trump declaró el sábado que el espacio aéreo «sobre» Venezuela «y sus alrededores» ha quedado completamente «cerrado» en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad», anunció el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.