Julio Iglesias sigue sin poder acceder a la denuncia falsa en su contra: las denunciantes piden a la Audiencia que se la oculten

Las dos ex empleadas de Julio Iglesias que le denunciaron falsamente por agresión sexual piden a la Sección de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que no le den copia de su denuncia. Así consta en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Las denunciantes recibieron el pasado 13 de marzo el escrito del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, informando de que Julio Iglesias había interpuesto este recurso contencioso-administrativo en el que denunciaba que se habían «vulnerado sus derechos fundamentales» al denegársele acceder a la denuncia.

La Fiscalía emplazó a las dos ex empleadas de Julio Iglesias a comparecer y personarse en forma legal dentro del plazo de cinco días en la Audiencia Nacional y así lo hicieron mediante un escrito fechado a 18 de marzo.

«Teniendo la condición de interesadas de conformidad con la notificación recibida y con lo dispuesto en el artículo 21.b) de la LJCA, comparezco en los presentes autos en calidad de parte codemandada, solicitando que se me tenga por comparecida en tiempo y forma y se entiendan conmigo las sucesivas notificaciones que resulten del curso de las actuaciones», expone la abogada de esas dos mujeres.

De este modo, las denunciantes de Julio Iglesias han pedido a la Audiencia Nacional en este escrito que se las tengan en cuenta como codemandas y compartan con ellas las notificaciones que resulten del curso de las actuaciones judiciales.

Insisten, además, en que Julio Iglesias no conozca la denuncia que le pusieron, pese a ser el principal perjudicado: «Dada cuenta que el pleito versa sobre la decisión de la Fiscalía de denegar el acceso al ahora demandante a la denuncia presentada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para la incoación de unas diligencias de investigación preprocesal, de carácter reservado, debiendo el órgano juzgador determinar si dicha decisión es ajustada a derecho o si vulnera, por el contrario, derechos fundamentales, se abstenga la Fiscalía de incluir la denuncia en el expediente que se remita a la Sala, a fin de evitar que el pleito pierda su objeto de forma sobrevenida y sin someter la decisión de dar acceso a la denuncia –o mantener su denegación– al demandado a la tutela de los tribunales».

La respuesta de la Audiencia Nacional

Un día después de presentar las ex empleadas de Julio Iglesias el escrito, en concreto el pasado jueves, 19 de marzo, la Audiencia Nacional ha enviado una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la sección de lo contencioso-administrativo en la que aseguran haber recibido la petición.

La letrada, además, expone que se tienen como partes codemandadas a las ex empleadas de Julio Iglesias y a su abogada. La resolución no es firme y se puede recurrir en un plazo de cinco días.

Julio Iglesias tendrá que seguir esperando para ver si la Audiencia Nacional le entrega su investigación o no. El Ministerio Público del mencionado tribunal consultó a la Fiscalía General del Estado si debía hacerlo y el departamento que dirige Teresa Peramato dijo que no. La defensa del cantante recurrió y su petición ha sido admitida a trámite.