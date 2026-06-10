El impresionante cambio de look de Claudia Chacón tras ‘Supervivientes 2026’: irreconocible

No es ningún secreto que una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2026 ha sido, indudablemente, Claudia Chacón. Su llegada a los Cayos Cochinos de Honduras no dejó indiferente a nadie. Y es que, tras haber vivido la experiencia de La isla de las tentaciones en República Dominicana, la mallorquina llegaba con ganas de vivir una aventura que, a buen seguro, iba a cambiarle la vida. Lo que ninguno de sus compañeros imaginaba es que fuese a sacarles de quicio en tantísimas ocasiones. Porque, para bien o para mal, Claudia siempre ha estado dispuesta a defender lo que creía justo, sin importarle en absoluto lo que pensasen o dejasen de pensar el resto de concursantes. Aunque se convirtió en la que más veces se ha salvado en la historia del reality, los espectadores terminaron expulsándola a las puertas de la final.

Después de aterrizar en España, una de las grandes prioridades de Claudia Chacón era arreglarse el pelo, después del reto al que tuvo que hacer frente en la Mesa de las tentaciones para poder comer. Y es que no tuvo reparos a la hora de cortarse el pelo al máximo, sin importar en absoluto las consecuencias. Es por eso que, poco después de su regreso de Honduras, la mallorquina no ha dudado en ponerse en manos de su peluquero de confianza para hacerse un cambio de look. De esta forma, y casi como un milagro, la joven parece haber recuperado su tan característica melena a través de unas extensiones. Por fin había conseguido reparar ese corte tan sumamente radical que se hizo semanas atrás, y todo para poder comer algo más de lo habitual, que era prácticamente nada.

Como no podía ser de otra forma, la mallorquina estuvo presente en el plató de Supervivientes 2026 durante la semifinal. En un momento dado de la noche, Ion Aramendi regresó al plató después de conectar con los finalistas en directo. Fue entonces cuando, utilizando ese humor que tantísimo le caracteriza, quiso apuntar algo.

«Veo a gente, a mi querida Nagore, a Terelu, pero… ¿Usted quién es?», preguntó el presentador de Supervivientes 2026, mientras se acercaba a la persona a quien se refería. No era otra persona que Claudia. «Pero, por favor, ¡bienvenida!», exclamó. La joven no dudó en levantarse para saludar a Ion Aramendi, pero también para mostrar su nuevo look.

«Ha sido Miguel, mi peluquero, que lo hace todo bien», comentó la ex concursante de Supervivientes 2026. Lejos de que todo quede ahí, y como era de esperar, el presentador no dudó en aprovechar la ocasión para volver a tirar de humor para bromear respecto a lo largo que estaba el pelo de la mallorquina: «Sí que te crece rápido».

¿Quién ganará ‘Supervivientes 2026’?

Tras la expulsión de Claudia y de Aratz en los últimos días, los espectadores de Telecinco conocieron el nombre de los cuatro finalistas de esta edición: Maica, Alba, Alvar y José Manuel Soto. Lejos de que todo quede ahí, en la semifinal, fueron testigos de cómo Alvar lograba el último collar de líder que estaba en juego y, por tanto, llegaba a España con la tranquilidad de no enfrentarse a la votación de la audiencia. ¿Quién crees que ganará Supervivientes 2026? ¡Vota en nuestra encuesta!