Continúa el incendio en un paraje de Villanueva de los Castillejos que afecta también a San Bartolomé de la Torre (Huelva). Se espera un «escenario más complejo», según Antonio Sanz, consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Andalucía. Por ello, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se va a incorporar ante un miércoles en el que se prevé un cambio de viento que va a imposibilitar que las 100 personas desalojadas puedan regresar a sus domicilios.

En el caso de la UME, Sanz ha declarado que se van a centrar en labores de fuego técnico y maquinaria pesada como bulldozers, autobombas y nodrizas. Esta Unidad Militar se suma así al dispositivo del Plan Infoca, al Consorcio de Bomberos de Huelva y a la Guardia Civil.

Los 22 temporeros alojados en el pabellón de San Bartolomé ya han podido, al igual que otras 250 personas, regresar a sus respectivos domicilios. No obstante, no todo son buenas noticias en relación a los desalojados: hay otros 100 vecinos de diferentes localidades que, de momento, no podrán regresar a sus domicilios. Todo ello, debido a «un escenario más complejo» con rachas de viento muy intensas que han reactivado focos en zonas donde ya se había avanzado.

Se prevé que hoy, en torno a las 11:00 o 12:00 horas, haya un cambio de viento que podría invertir la dinámica del incendio, complicando nuevamente la situación. Surge también la posibilidad de que incluso se alcancen áreas próximas al incendio de Alonso, el cual se dio por extinguido el pasado lunes. Es por ello que, en el día de hoy, se van a volver a incorporar más de 25 medios aéreos que se sumarán a un operativo que cuenta con 407 personas y 99 vehículos sobre el terreno.

Interrumpida la circulación de trenes entre Gibraleón y Calañas

La circulación de trenes entre las localidades onubenses de Gibraleón y Calañas permanece interrumpida desde primera hora de la mañana debido al incendio. Según ha informado Adif, dicha interrupción se ha producido «a petición de los servicios de emergencia». Para garantizar la movilidad de los viajeros, se ha establecido con total celeridad un plan de transporte alternativo por carretera.