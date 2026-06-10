Rozalén estalla tras las críticas por actuar ante León XIV: «La parte oscura de la Iglesia es indefendible»

La imagen de Rozalén cantando ante el Papa León XIV no ha gustado a todos. La artista albaceteña, una de las voces más reconocidas de la canción de autor española y habitual referente de causas progresistas, se ha visto obligada a responder a quienes le han reprochado su participación en un acto vinculado a la Iglesia católica. Y lo ha hecho con una confesión personal que explica mucho más de lo que parece.

«Soy hija de un sacerdote secularizado tras diez años por enamorarse de mi madre», revela la cantante en una extensa reflexión publicada en redes sociales. Un mensaje en el que reivindica una historia familiar marcada por la fe, el compromiso social y también por las contradicciones de una institución con la que mantiene una relación compleja.

Rozalén manda un comunicado

Para Rozalén, actuar ante el Pontífice no fue un gesto ideológico, sino algo mucho más íntimo. «Ha sido simbólico y reparador para mí y para mi familia», asegura. Especialmente por la figura de su padre, a quien describe como un sacerdote adelantado a su tiempo, comprometido con la cultura, la justicia social y las causas de los trabajadores en la España rural de los años setenta.

La cantante recuerda que creció en un entorno profundamente vinculado a la comunidad parroquial. «La Iglesia de mi barrio fue la que me puso a cantar, a actuar, a meterme en voluntariados, a tener conciencia social y a ser inclusiva», escribe. Una experiencia que, según explica, moldeó parte de los valores que hoy sigue defendiendo.

Sin embargo, lejos de convertirse en una defensa cerrada de la institución, su reflexión está llena de matices. Rozalén condena sin ambages «la parte oscura» de la Iglesia y califica de «indefendibles» los casos de pederastia. También deja claro que no comparte muchas de sus posiciones sobre las mujeres, los derechos LGTBI, el aborto o la muerte digna. Entonces, ¿por qué aceptar la invitación?

La respuesta está en la figura del Papa León y en algunos de los mensajes que la artista considera compatibles con su forma de entender el mundo. «Sí me gusta la posición antibelicista, la preocupación por la IA y la empatía ante los inmigrantes», señala.

Cuando recibió la propuesta para participar en el encuentro cultural organizado por sacerdotes de Madrid, pensó en las personas que han marcado su vida. Pensó en su familia. Y, sobre todo, pensó en su padre. «Fue como honrarle por los años que sé que fueron duros para él», reconoce.

Lejos de pedir disculpas, Rozalén ha optado por explicar. Y quizá esa sea la clave de un texto que ha generado miles de reacciones: una reivindicación de las zonas grises en tiempos donde casi todo se exige en blanco o negro. «Aprendo con los años que no es justo generalizar», concluye la cantante.

Una frase que resume perfectamente el espíritu de un mensaje que, más que hablar del Papa, habla de identidad, memoria familiar y reconciliación con una parte de su propia historia.