Stanley Tucci tiene el banana bread que hasta Meryl Streep aprobaría en ‘El diablo viste de Prada’

Si Miranda Priestly, el inolvidable personaje de Meryl Streep en El diablo viste de Prada, se animara a preparar un postre, probablemente sería una elaboración impecable, sofisticada y con un punto de frialdad. Stanley Tucci, en cambio, transmite justo lo contrario. Como el entrañable Nigel de la película, es alguien que esconde una enorme calidez bajo una apariencia discreta. Y su receta de banana bread refleja perfectamente esa personalidad: no destaca por ser el bizcocho más llamativo, pero sí por estar lleno de sabor, recuerdos y emoción.

El banana bread es uno de los grandes clásicos de la repostería casera. Además de ser una forma excelente de aprovechar los plátanos demasiado maduros, es un dulce asociado a los desayunos familiares y a las meriendas de toda la vida. Sin embargo, la receta de banana bread de Stanley Tucci va mucho más allá de un simple bizcocho. Incluida en The Tucci Cookbook, esta preparación pertenecía originalmente a Kate Tucci, esposa del actor, fallecida en 2009.

En el libro, Tucci recuerda a Kate como «una persona extraordinaria, una magnífica cocinera y una excelente repostera». Preparar este bizcocho no es sólo cocinar, sino una forma de mantener vivo su recuerdo y rendir homenaje a una tradición familiar que marcó la infancia de sus tres hijos.

El bizcocho que desaparecía en cuestión de horas

Según explica el actor, Kate preparaba este banana bread prácticamente todas las semanas. Sus hijos apenas esperaban a que terminara de enfriarse para cortar las primeras rebanadas, convirtiéndolo en uno de esos dulces que nunca duran demasiado sobre la encimera. Quizá ahí resida parte de su éxito. No necesita ingredientes sofisticados ni técnicas complicadas, sino que apuesta por la sencillez y por esos sabores que evocan el hogar.

Ingredientes de la receta de ‘banana bread’ de Stanley Tucci

Para preparar este famoso bizcocho sólo necesitas unos pocos ingredientes básicos:

1¼ tazas de harina

1 cucharadita de levadura en polvo

½ taza de mantequilla a temperatura ambiente

½ taza de azúcar

2 huevos grandes

1 cucharadita de extracto de vainilla

3 plátanos maduros

¼ de taza de cereales Grape-Nuts

El ingrediente secreto que marca la diferencia

Aunque la receta utiliza ingredientes muy habituales, hay un detalle que la hace diferente de la mayoría de los banana bread: los cereales Grape-Nuts. Este ingrediente aporta un ligero toque tostado y una textura crujiente, creando un interesante contraste con la miga húmeda y esponjosa del bizcocho. Es un pequeño añadido que consigue dar personalidad propia a una receta aparentemente sencilla.

Cómo preparar el ‘banana bread’ paso a paso

La elaboración es muy fácil. Primero se mezclan la harina y la levadura. Mientras tanto, se bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema suave y esponjosa. Después se incorporan los huevos, el extracto de vainilla y los plátanos machacados. Una vez integrada esta mezcla, se añaden los ingredientes secos y, por último, los cereales Grape-Nuts, removiendo con suavidad para repartirlos por toda la masa. Se vierte la preparación en un molde rectangular previamente engrasado y se hornea a 175 °C durante unos 45 minutos, hasta que el bizcocho esté dorado por fuera y jugoso en el interior.