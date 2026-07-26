Fran Perea sobre la llegada de Elsa Pataki a ‘Los Serrano’: «Generó controversia»

En la tele, hay escenas que pasan a la historia. En ‘Los Serrano’ una de ellas ocurre en una gasolinera. Marcos cree que por fin podrá marcharse con Raquel. Lo ha dejado todo atrás, está dispuesto a empezar de nuevo. Ella, sin embargo, decide irse sola. Él se queda allí, parado, viendo cómo el coche se aleja. La historia termina antes de que empiece la vida que ambos habían imaginado.

20 años después, Fran Perea sigue pensando que aquel final era el único posible. Y también el más honesto.

El final que todavía duele

«Si se volvieran a encontrar dos décadas más tarde, Marcos habría perdonado a Raquel. Habría entendido que, con el paso del tiempo, lo normal era que ella se fuera y no intentar seguir con esa relación», explica el actor cuando se le pregunta por Elsa Pataky con motivo de su 50 cumpleaños.

No es casual que elija precisamente esa despedida para hablar de ella. Aquella secuencia en la gasolinera resumía mejor que ninguna otra el conflicto que convirtió a Raquel en uno de los personajes más recordados de la serie: el amor imposible entre una profesora y su alumno. Una relación que nacía marcada por la inviabilidad y que, precisamente por eso, mantenía a millones de espectadores pendientes cada semana.

La aparición de Raquel

La llegada de Elsa Pataky a Los Serrano se produjo en un momento de máxima exposición para la serie. La ficción de Telecinco atravesaba su etapa más sólida, reunía cada martes a más de seis millones de espectadores y se había convertido en un fenómeno transversal capaz de sentar frente al televisor a padres e hijos.

Hasta entonces, el gran pilar emocional de Marcos había sido Eva, interpretada por Verónica Sánchez. Su relación había crecido con la serie y era uno de los grandes anclajes afectivos para el público. La aparición de Raquel alteraba ese curso natural y obligaba al espectador a contemplar un camino que no estaba en el guion previsto. Una posibilidad distinta, adulta, inesperada.

«Generó controversia», reconoce Fran Perea en Vanitatis. No porque hubiera un problema en el rodaje, sino porque narrativamente rompía con lo establecido. Raquel introducía una grieta en el relato y obligaba a posicionarse. Para muchos, fue un revulsivo. Para otros, una traición a la historia de Marcos y Eva. En cualquier caso, nadie permaneció indiferente.

Los fans de Los Serrano no han muerto con el paso del tiempo, al contrario. Es una serie que sigue sumando adeptos, sobre todo por escena como las que protagonizó Elsa Pataly.

Fran Perea no olvida a Elsa Pataky

Los capítulos que protagonizó Elsa Pataky en Los Serrano marcaron un antes y un después. «¿Quién no se enamoraría? Marcos se enamoró de Raquel», recuerda Fran Perea. La frase habla del personaje, pero también de la presencia que Elsa proyectaba ya entonces. Apenas tres años antes había debutado en el cine con Tatwo y su carrera empezaba a despuntar con una fuerza que no pasaba desapercibida.

Su incorporación a un reparto tan asentado como el de ‘Los Serrano’ podría haber sido complicada. No lo fue. Perea lo recuerda con nitidez: «Tengo muy buen recuerdo de aquellos rodajes. Me lo pasé muy bien. Trabajar con Elsa fue muy agradable. Llegó a un reparto muy asentado y se adaptó muy rápido. Lo recuerdo con muchísimo cariño».

Esa facilidad para integrarse explica también la huella que dejó. No necesitó permanecer durante toda la serie para convertirse en uno de sus nombres imprescindibles. Bastó una historia capaz de conmover y un desenlace que todavía hoy sigue siendo objeto de debate entre los seguidores.

Una canción inolvidable

Tampoco ha olvidado la música que acompañó aquella historia. Voy a pensar en ti, el tema que Fran Perea interpretaba y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de 2005, quedó asociado para siempre a Marcos y Raquel. Su letra hablaba de conservar un amor «en la caja fuerte de mi memoria», una imagen que terminó describiendo, casi sin pretenderlo, el lugar que esa relación ocuparía en el corazón de los fans.

Quizá por eso no resulta extraño que el propio Perea haya decidido regresar ahora a aquel personaje desde la música. En El hombre invisible, su último trabajo discográfico, cada canción dialoga con alguno de los personajes que han marcado su trayectoria. Tras la puerta está dedicada precisamente a Marcos Serrano. Es una conversación con aquel adolescente muchos años después, una forma de preguntarse qué quedó de sus ilusiones, de sus pérdidas y de aquel amor que nunca llegó a consumarse del todo.