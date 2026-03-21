Concierto de Rosalía en Barcelona 2026: dónde es, horario, cómo llegar y cuánto dura

Ya queda menos para que la cantante Rosalía venga a España en su gira de conciertos de este año. De momento el tour de Lux arrancó en Lyon, Francia, con gran expectación y el sueño cumplido de muchos que siguen a la cantante desde hace tiempo. El 17 de abril (entre otras fechas) tocará el turno del concierto de Rosalía en Barcelona 2026. ¿Dónde se celebra y a qué hora es?

Aunque las entradas de los cuatro días del concierto de Rosalía en Barcelona 2026 se agotaron al momento, luego muchas personas compraron en reventa y aún así también se agotaron. Algo de lo que se han quejado muchos seguidores de la artista catalana. Incluso actores y personajes de importancia social se quejaron de ello en las redes por la diversidad y poco claros canales en los que poder comprar estas entradas, creando una fuerte indignación por quienes también quieren ver en directo a Rosalía.

Concierto de Rosalía en Barcelona 2026

Los conciertos en Barcelona se realizarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante cuatro días: lunes 13 de abril, miércoles 15, viernes 17 y el sábado 18 de abril, a las 20.30 horas, si bien hay que estar antes, para presentar ‘Lux’, su nuevo disco, aunque además de repasar las canciones del nuevo trabajo, la cantante de Sant Esteve Sesrovires también cantará algunas otras canciones de discos anteriores.

Aunque no se sabe bien del todo, y siempre depende del momento, del día, de las canciones y del público, aproximadamente, los conciertos de Rosalía en el Palau Sant Jordi de Barcelona (abril 2026) durante su Lux Tour tienen una duración de 120 minutos (2 horas).

De momento la gira promete, tras ver el primer espectáculo de la joven en Lyon, donde ha abierto esta intensa gira de manera muy intensa. Ha habito cante, baile, guiños a otras artes, una fusión artística como pocas, teatro, performance, muchos cambios de vestuarios y una puesta en escena potente que justifican el precio algo caro de sus entradas.

Cómo llegar al Palau Sant Jordi para el concierto de Rosalía en Barcelona 2026

Hay diferentes maneras de llegar al Palau Sant Jordi de Barcelona para disfrutar del concierto de Rosalía. Recordemos que se encuentra en la montaña de Montjuïc, por lo que es ideal primero llegar hasta plaza España con transporte público con autobuses y con las líneas L1 roja o bien L3 verde. también se puede llegar a Plaza España con el FGC líneas S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 y R60.

Luego hay que subir hasta el recinto. Desde Plaza España se puede llegar a pie vía escaleras mecánicas (un trayecto que dura sobre unos 20 minutos de duración). O bien en autobús con las líneas 150, 55 y 13.

Se recomienda el autobús 150: pues en horario de preconcierto esta línea cuenta con un refuerzo de frecuencia de paso cada 10 minutos, aproximadamente.

Si se viene de la zona Franca, primero llegar a esta zona y luego coger el autobús 13. Mientras que si se viene desde el Paralelo, se puede ir andando hasta plaza España y hacer el recorrido antes dicho o bien llegar directamente desde Paralelo y coger el Funicular de Montjuïc.

También se puede subir hasta el Palau Sant Jordi en coche. Ahora bien, es lo que menos se recomienda porque puede haber aglomeraciones. Allí hay diversas plazas donde dejar el coche. Desde el Palau Sant Jordi recomiendan que la montaña es un espacio protegido y si vamos en coche, hay que respetar las zonas de aparcamiento cercanas que tienen plazas limitadas. Se recomienda el acceso antes del concierto por la calle del Foc.

Movilidad de salida de los eventos

Dado que a la finalización de los eventos, el dispositivo de salida de la montaña es de sentido único, de bajada, desde el Palau Sant Jordi recomiendan:

Si vienes en transporte público: